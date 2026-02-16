Cuando una monaguilla al lado del papa sigue siendo noticia

Ciudad del Vaticano, 16 feb (EFE).- En redes sociales y en medios especializados en el Vaticano una imagen se ha viralizado en las últimas horas: la de dos monaguillas que asistieron a León XIV en la misa dominical que ofreció en la parroquia de Ostia. No es la primera que un papa lo hace, pero sigue siendo noticia ver a mujeres en un altar.

«Primera Misa pública de León XIV asistido por monaguillas», titulan algunos medios especializados como ‘Infovaticana’, que recuerdan que, desde 1994, el Código de Derecho Canónico permite al obispo diocesano autorizar que mujeres y niñas puedan desempeñar funciones de servicio en el altar.

En algunas ocasiones, se ha visto a chicas prestando ese servicio al lado de algún pontífice como cuando Juan Pablo fue a Alemania en 1980 o en algunas visitas a parroquias romanas. Pero la imagen sigue dando que hablar.

Vicente Durán Casas, jesuita y rector de la Universidad Pontificia Javeriana en Cali, publica en la red social X: «Creo que es la primera vez que veo a un papa acompañado por acólitas en una celebración litúrgica. Cambios pequeños pero significativos».

«El uso de monaguillas ha resultado controvertido en algunas diócesis de Estados Unidos y entre algunos obispos, pero, aparentemente, no en la Diócesis de Roma ni para su obispo», explicaba en las redes sociales James Martin, el conocido jesuita estadounidense defensor en la Iglesia de las personas LGTBI.

Martin respondía así a Christopher Hale, político demócrata estadounidense, católico, y que escribía: «Por primera vez durante su pontificado, León XIV recibe el servicio de una monaguilla. Me encantan las zapatillas Adidas que eligió para la ocasión».

Hernán Quezada, delegado de Formación, Juventudes y Vocaciones de la Conferencia Jesuita de América Latina y el Caribe también aplaudía: «Por primera vez en el pontificado de León XIV una chica sirvió en el altar, nos comparte @ChristopherHale. Seguro será la primera de muchas veces. También me gustó verla con sus Adidas!!!».

En mayo de 2024, el suplemento femenino del diario vaticano ‘L’Osservatore Romano’ ya denunciaba el rechazo aún en algunas parroquias a la participación de niñas monaguillas en las misas, al igual que tampoco se admiten en los coros.

El articulo titulado «la difícil vida de las monaguillas» lamenta que hoy en día todavía se corra el riesgo de encontrar párrocos «que claramente prefieren ser ayudados en el altar por niños y jóvenes, no tolerando la presencia de niñas».

«Nos preguntamos qué experiencia de Iglesia tienen estas niñas, las potenciales adultas cristianas del futuro. ¿Y los niños? ¿No corren el riesgo de sentirse privilegiados en comparación con sus pares?», escribe en un artículo la religiosa Elena Massimi, de las Hermanas de las Hijas de María Auxiliadora y presidenta de la Asociación de Profesoras de Liturgia.

El artículo señalaba que la «relación entre la mujer y la Iglesia está ya en crisis» y reflexiona sobre la importancia que puede tener la inclusión de las niñas ya desde pequeñas en asuntos de la Iglesia.

Denunciaba también que en algunas parroquias, «precisamente en el contexto de un discernimiento sobre una posible elección vocacional orientada al sacerdocio, confían el servicio en el altar a los niños» y subraya que las niñas, en cambio, desempeñan un papel «complementario», como acoger, presentar las ofrendas o distribuir los libretos con las canciones. EFE

