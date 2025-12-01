Cuatro extranjeros heridos en un ataque atribuido a colonos en Cisjordania

afp_tickers

1 minuto

Tres italianos y una canadiense fueron atendidos el domingo en el hospital de Jericó luego de ser agredidos por colonos en Cisjordania ocupada, denunció una de las víctimas a la AFP, que pidió permanecer en el anonimato.

El grupo estaba en la zona de Duyuk, al oeste de Jericó, en el centro de Cisjordania, un territorio ocupado por Israel desde 1967, dijo una miembro del grupo que la agencia de prensa oficial palestina Wafa calificó de «activistas internacionales».

«Dormíamos la noche (…), diez colonos enmascarados llegaron, dos tenían armas de fuego, algunos palos», dijo la mujer.

«Me dieron golpes en el rostro, en las costillas, en la cadera», añadió.

«Eso duró de 10 a 15 minutos. Luego, agarraron todas mis cosas. Robaron mi pasaporte, teléfono, cartera, tarjetas bancarias, y luego se fueron», agregó.

Según el director del hospital público de Jericó, Riyad Eid, los cuatro extranjeros llegaron «esta mañana» y luego fueron dados de alta.

En un comunicado, el ministerio italiano de Relaciones Exteriores declaró que «tres voluntarios internacionales» de nacionalidad italiana fueron «agredidos la noche anterior por colonos israelíes cerca de Jericó».

Más de 500.000 israelíes viven hoy Cisjordania en colonias que la ONU considera ilegales, según el derecho internacional, en medio de unos tres millones de palestinos.

str-burs/rjm/mib/anr/eg/an