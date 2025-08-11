Cuatro incendios preocupan a las autoridades en Portugal en plena ola de calor

Lisboa, 11 ago (EFE).- Portugal combate este lunes cuatro grandes incendios en el norte y centro del país que preocupan a las autoridades en plena ola de calor, mientras que la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil (ANEPC) elevó a nivel 4 el estado de alerta en todo el país.

Así lo indicó el segundo comandante de la protección civil lusa, José Ribeiro, quien, en una rueda de prensa, precisó que los cuatro fuegos que más preocupan están localizados en Távora, en Covilha, en la zona de Vila Real y en el municipio de Trancoso, a unos 75 kilómetros de la frontera con Extremadura (España).

«Estas cuatro incidencias movilizan en total a 1.625 operativos, apoyados por 528 vehículos y 28 medios aéreos», indicó Ribeiro.

El que más efectivos moviliza es el de Trancoso, donde luchan contra el fuego 742 bomberos, 249 vehículos terrestres y 4 aéreos.

Por su parte, en Távora participan en el combate contra las llamas 224 bomberos, apoyados por 68 vehículos terrestres y 5 aéreos; mientras que en Covilha son 467 bomberos, 142 medios terrestres y 7 aéreos y en Vila Real 314 bomberos, 104 vehículos terrestres y 3 aeronaves.

En total, la ANEPC registró un total de 47 incidentes a lo largo de la jornada.

La situación, que se prevé pueda empeorar con el aumento de las temperaturas y el deterioro de las condiciones climáticas, ha propiciado que la ANEPC eleve al nivel 4 el estado de alerta especial en todo el país, lo que implica el «preposicionamiento de medios» y el patrullaje aéreo para prevenir incendios, explicó Ribeiro.

El nivel 4 de alerta se mantendrá, al menos, hasta el miércoles, coincidiendo con el estado de alerta declarado por el Gobierno portugués debido a la previsión meteorológica y el aumento del riesgo de incendios forestales.

El Ejecutivo luso anunció este lunes que activó el mecanismo bilateral con Marruecos, quien enviará dos aviones que se sumarán a la lucha contra las llamas después de que dos avionetas lusas se averiaran. EFE

