Cuatro latinoamericanos entre los finalistas de las Medallas Mundiales de Educación 2025

Londres, 11 dic (EFE).- Cuatro educadores y estudiantes de América Latina fueron nombrados este jueves finalistas de las llamadas Medallas Mundiales de Educación 2025 (World Education Medals) por sus propuestas innovadoras a través de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito educativo.

Los premios, fundados hace dos años por la multinacional tecnológica HP, dieron a conocer desde Londres este jueves a los quince finalistas de la edición de 2025, cinco por cada una de las tres categorías -Líderes, educadores y estudiantes-, provenientes, entre otros, de Brasil, Colombia o México.

En la categoría de Líderes, la representación latina corre a cargo del brasileño Thiago Rached, cofundador y director ejecutivo de Letrus, que dirige un programa pionero impulsado por IA para mejorar la alfabetización y reducir la desigualdad educativa.

En la de Educadores, dos de los cinco finalistas provienen de América Latina, el profesor e investigador colombiano Jhon Alexander Echeverri Acosta y el educador brasileño Mattheus Pina, que competirán con candidatos de Italia, India o Grecia.

Echeverri Acosta es docente en la Institución Educativa Comercial de Envigado, en Colombia, y es creador y director de INVENTIPAZ IA, «una iniciativa escolar que aplica la inteligencia artificial y el pensamiento de diseño para crear prototipos inteligentes que respondan a retos medioambientales y sociales reales», explicó la organización en un comunicado.

Por su parte, Pina, licenciado en Ingeniería Informática y especializado en IA y Ciberseguridad, fue seleccionado por integrar en la iniciativa Dante UN -una simulación del modelo de las Naciones Unidas, en el Colegio Dante Alighieri, en Sao Paulo (Brasil)- un agente de IA capaz de participar en debates estudiantiles en tiempo real.

La lista de candidatos latinos la cierra la mexicana Valeria Palacios, estudiante de la Universidad Ceulver, de Veracruz (México) que aspirará a conseguir la Medalla Mundial de la Educación en la categoría estudiantil gracias a haber desarrollado diversas iniciativas tecnológicas aplicadas al medioambiente y al ámbito social.

Palacios abandera la iniciativa de tecnología medioambiental ‘Drones for Reforestation’, destinada a restaurar áreas naturales degradadas; el desarrollo de CONIA, un robot destinado a ayudar a las personas mayores que viven solas o el llamado ‘Proyecto Mantarraya’, donde aplica el uso de la IA al campo de la respuesta a emergencias.

El director y responsable global de Educación y Estrategia de HP, Mayank Dhingra, felicitó en una nota a los cuatro candidatos latinoamericanos por haber sido seleccionados como finalistas y aseguró que su labor pionera «demuestra el poder influyente de la IA para abordar de manera positiva los importantes retos que se plantean en la educación y la sociedad».

Los tres ganadores finales se darán a conocer en enero de 2026, tras ser escogidos por un jurado global, y serán homenajeados en el Foro de Líderes Educativos de Londres. EFE

rb/ah