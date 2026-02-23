Cuatro muertos y tres heridos en ataque armado en provincia tropical de Ecuador

Quito, 23 feb (EFE).- Cuatro personas fallecieron y otras tres resultaron heridas en un ataque armado ocurrido anoche en la provincia ecuatoriana de Los Ríos, en la zona tropical del país andino.

La prensa local informó de que pasadas las 20:00 hora local del domingo (01:00 GMT de este lunes), seis hombres irrumpieron en un salón de eventos de la localidad Isla de Bejucal, del municipio de Baba, y abrieron fuego indiscriminadamente contra los asistentes.

Entre las víctimas mortales figura el dueño (54 años) del local de eventos y otros tres hombres, de 39, 38 y 21 años, según indicó la televisión Ecuavisa.

El sujeto de 38 años era -de acuerdo a la Policía de Baba- el objetivo del atentado, y tenía antecedentes por asesinato.

Entre los heridos figuran el hijo del dueño del local, una mujer de 40 años y un adolescente de 13 años. «Solo escuchamos los disparos, fueron muchos y seguidos. Nosotros corrimos a escondernos», relató una moradora del sector, según reportó Ecuavisa.

Lo ocurrido en Los Ríos se suma a otro ataque armado, que tuvo lugar durante la madrugada de este lunes en la provincia de Manabí, en el que murieron al menos siete personas.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de «conflicto armado interno» que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar «terroristas».

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior. EFE

