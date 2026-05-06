Cuatro palestinos heridos en ataques israelíes recientes mueren en Gaza

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Gaza, 6 may (EFE).- Al menos cuatro personas murieron este miércoles en la Franja de Gaza a causa de heridas producidas en ataques israelíes ocurridos a los largo de esta semana, según informaron a EFE fuentes médicas del enclave palestino.

Un joven de 19 años, identificado como Rami Salim Abdel Abu Watfa, falleció esta mañana en el hospital gazatí de Al Ahli por las heridas que sufrió en un ataque israelí ocurrido anoche en la rotonda Kuwait, al sur de la ciudad de Gaza, según fuentes de este hospital.

Además, fuentes del hospital gazatí de Al Shifa informaron de que otros dos palestinos murieron hoy a causa de lesiones que sufrieron el domingo. Se trata de Jaled Mohamed Salem Yudeh, herido en un ataque al norte de la Franja, y Mohamed Al Atar, lesionado a su vez en un ataque en la capital gazatí.

Asimismo, según informaron miembros del personal médico del hospital Al Nasser, el policía gazatí Mohamed Mustafa Al Jatib murió como resultado de las secuelas de un ataque israelí contra un puesto policial esta semana, ocurrido mientras se encontraba de servicio.

Pese a la entrada en vigor del acuerdo de alto el fuego el pasado 10 de octubre, Israel continúa atacando la Franja casi a diario; y el número de víctimas mortales en esos ocho meses supera los 837 muertos y los 2.381 heridos, según el último recuento publicado por el Ministerio de Sanidad gazatí.

Desde los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre de 2023, ya son más de 72.619 los muertos y cerca de 172.500 los heridos por ataques israelíes contra una Franja de Gaza devastada, según los datos de Sanidad. EFE

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