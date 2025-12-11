Cuatro palestinos murieron el miércoles en Gaza por ataques israelíes

2 minutos

Jerusalén, 11 dic (EFE).- Cuatro palestinos murieron el miércoles en Gaza por ataques israelíes, informó este jueves el Ministerio de Sanidad del enclave palestino, dependiente de Hamás, en su boletín diario, que recoge las víctimas hasta las doce de la noche del día anterior.

Un niño palestino de 17 años identificado como Zaher Shamia murió este miércoles tras recibir disparos del Ejército israelí en Yabalia, norte de Gaza, después de lo cual un tanque lo atropelló, aseguró a EFE el Ministerio de Sanidad gaztí tras examinar la mitad del cuerpo del niño, que llegó al Hospital Bautista Al Ahli de la ciudad de Gaza.

Tres personas más murieron por fuego israelí en el campamento de desplazados de Halawa, al norte de la Franja, según informaron a EFE periodistas locales.

El ministerio de Sanidad gazatí informó de que los hospitales de la Franja recibieron también a 10 heridos durante la jornada de ayer.

Al menos 383 personas han muerto por ataques israelíes en la Franja de Gaza desde la entrada en vigor del alto el fuego el 10 de octubre, y al menos 1.002 han resultado heridas, afirma Sanidad en su boletín diario.

Israel continúa controlando el 54 % de la Franja de Gaza, después de que sus tropas se replegaran a la denominada ‘línea amarilla’, donde siguen disparando casi a diario contra palestinos que el Ejército alega se acercan demasiado.

Gran parte de la población gazatí desconoce las demarcaciones y se aproximan a esta nueva frontera intentando regresar a sus hogares o en búsqueda de comida.

Además, los equipos de rescate de la Defensa Civil han recuperado 627 cuerpos -en su recuento más actualizado- sin vida entre las toneladas de escombros de una Franja devastada, en la que más del 80 % de sus edificios han sido completamente destruidos o dañados.

Las autoridades palestinas insisten en que todavía hay miles de cuerpos atrapados entre las ruinas y que las tareas de rescate son limitadas, debido a la escasez de recursos como maquinaria pesada y combustible.

En total, desde que Israel empezara su ofensiva en Gaza como represalia por los ataques de Hamás en octubre de 2023, un total de 70.373 palestinos han muerto en ataques israelíes y 171.079 han resultado heridos, muchos con amputaciones y lesiones de por vida. EFE

