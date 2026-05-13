Cuatro soldados colombianos mueren y tres resultan heridos al caer en un campo minado

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Bogotá, 13 may (EFE).- Cuatro soldados murieron y tres resultaron heridos al caer en un campo minado instalado por el Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las antiguas FARC en el departamento colombiano del Guaviare, informó este miércoles el Ejército.

Los militares hacían parte de un pelotón movilizado hacia una zona rural de San José del Guaviare, capital departamental, para reforzar la seguridad en puestos de votación para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

«Como resultado de esta acción criminal, que constituye una grave violación a los derechos humanos e infracción al derecho internacional humanitario, fueron asesinados cuatro de nuestros soldados profesionales», señaló en un comunicado la Fuerza de Tarea Conjunta Omega del Ejército, que tiene jurisdicción operativa en el Guaviare.

La información añadió que «tres soldados más resultaron heridos en estos hechos» y fueron evacuados «hacia centros asistenciales especializados en San José del Guaviare».

El procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, rechazó el asesinato de los militares y expresó su solidaridad con las familias y compañeros de las víctimas.

Además, hizo «un llamado al respeto por los derechos humanos» y solicitó a las autoridades «adoptar medidas urgentes para proteger a la población civil y garantizar la atención de los heridos». EFE

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