Cuatro soldados colombianos muertos y tres heridos al adentrarse en un campo minado

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Bogotá, 13 may (EFE).- Cuatro soldados murieron y tres resultados heridos al adentrarse en un campo minado instalado por el bloque Jorge Suárez Briceño, perteneciente a las disidencias de las FARC, en el departamento colombiano del Guaviare, informó este miércoles el Ejército.

Los militares formaban parte de un pelotón movilizado en una zona rural de San José del Guaviare para reforzar la seguridad en puestos de votación para las elecciones presidenciales que tendrán lugar el próximo 31 de mayo.

«Como resultado de esta acción criminal, que constituye una grave violación a los derechos humanos e infracción al derecho internacional humanitario, fueron asesinados cuatro de nuestros soldados profesionales», señaló en un comunicado la Fuerza de Tarea Conjunta Omega del Ejército, que tiene jurisdicción operativa en el Guaviare.

Otros tres soldados resultaron heridos y fueron evacuados a centros asistenciales de San José del Guaviare.

El procurador general de Colombia, Gregorio Eljach, condenó el asesinato de los militares y expresó su solidaridad con las familias y compañeros de las víctimas.

Eljach hizo un llamamiento al respeto por los derechos humanos y solicitó a las autoridades «adoptar medidas urgentes para proteger a la población civil y garantizar la atención de los heridos». EFE

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