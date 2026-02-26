Cuba afirma que EEUU quiere cooperar para esclarecer el incidente armado en sus aguas

La Habana, 26 feb (EFE).- El Gobierno de Cuba afirmó este jueves que mantiene comunicación con la Administración de EE.UU. sobre el incidente en sus aguas territoriales que se saldó con cuatro muertes y que las autoridades estadounidenses «han mostrado disposición a cooperar».

El viceministro de Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossio, reiteró además en una breve declaración que la incursión ilegal de la lancha rápida con diez personas armadas a bordo fue «un intento de infiltración con fines terroristas».

El suceso tuvo lugar este miércoles, cuando las tropas guardafronteras detectaron una lancha rápida procedente de EE.UU. y le dieron el alto para su identificación. Según informó el Gobierno cubano, desde la lancha hicieron varios disparos a los que la guardia fronteriza respondió.

En total, cuatro de los diez integrantes de la lancha murieron y los otros seis resultaron heridos. Además, el comandante de la embarcación cubana tuvo que ser atendido. EFE

