Cuba celebra la declaratoria del son como Patrimonio Inmaterial de la Unesco

La Habana, 10 dic (EFE).- El Instituto Cubano de la Música (ICM) celebró este miércoles la declaración del son cubano como Patrimonio Inmaterial de la Unesco y aseguró que se trata de «un merecido homenaje a la creatividad y alegría de todo un pueblo».

El Comité del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco inscribió hoy el son cubano, propuesto por La Habana, en su Lista Representativa, durante la vigésima sesión del organismo en Nueva Delhi.

El ICM señaló sus redes sociales que recibía «con gran beneplácito» la noticia, que además entendía «como un merecido homenaje a la creatividad y la alegría de todo un pueblo y como reconocimiento a todos los soneros del mundo y a tantos portadores que han mantenido viva y latente una de las más robustas tradiciones del patrimonio cultural nacional».

Añadió que el son cubano se suma así «a otras expresiones autóctonas que integran la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco, como la rumba, el punto cubano, la tumba Francesa, las parrandas del centro de Cuba y el bolero».

El Instituto recalcó que la decisión de la Unesco «fue avalada por un amplio y enjundioso expediente» elaborado por el propio ICM y otras instituciones como el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural.

El ICM recordó los orígenes del son en la región oriental de Cuba a finales del siglo XIX y destacó que este género «constituye una de las expresiones base de la música cubana, con un alto grado de hibridación de las músicas africanas e hispanas».

«Alcanzó su mayor auge a partir de la década del 20 del siglo pasado con el surgimiento y desarrollo de la radiodifusión comercial. Fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación en 2012», recordó la entidad.

Temas como ‘Chan Chan’ del histórico sonero Compay Segundo, ‘Lágrimas negras’ o ‘El cuarto de Tula’ figuran entre los más representativos de este ritmo cubano. EFE

