Cuba contacta con EE.UU. para concretar la ayuda ofrecida a los damnificados por Melissa

3 minutos

La Habana, 30 oct (EFE).- El Gobierno de Cuba informó este jueves de que ha contactado con Estados Unidos para concretar la manera en que Washington podría proporcionar la ayuda humanitaria anunciada para los afectados por el huracán Melissa en el este de la isla caribeña.

«A raíz de comunicaciones públicas del día de hoy sobre los daños del huracán, hemos entrado en contacto con el Departamento de Estado (de EE.UU.) y estamos en espera de precisión sobre cómo y en qué manera están dispuestos a ayudar», afirmó el viceministro cubano de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío.

El mensaje del vicecanciller cubano en sus redes sociales es la primera reacción pública y oficial al anuncio previo del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el que indicaba que su país ofrecería ayuda humanitaria «inmediata» al «pueblo de Cuba afectado» por el paso del huracán Melissa.

«Estamos preparados para ofrecer ayuda humanitaria inmediata al pueblo de Cuba afectado por el huracán», escribió Rubio en un mensaje en X.

En esa misma red social, añadió que , «al igual que en los países vecinos del Caribe, el Departamento emite una Declaración de Asistencia Humanitaria para Cuba y está preparado para proporcionar asistencia humanitaria inmediata, tanto directamente como a través de socios locales que puedan distribuirla de la manera más eficaz a quienes la necesitan».

Un día antes, el jefe de la diplomacia estadounidense, de origen cubano, dejó fuera de la lista a Cuba al asegurar que EE.UU. estaba en «contacto estrecho con los gobiernos de Jamaica, Haití, República Dominicana y Bahamas» por los estragos del huracán Melissa y que equipos de rescate estadounidenses se dirigían a las zonas afectadas.

En este nuevo mensaje, el jefe de la diplomacia estadounidense incluyó al pueblo de Cuba, pero no aportó detalles de cómo se coordinará esa ayuda con el Gobierno de La Habana.

Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, mantiene una postura fuertemente crítica con el Gobierno cubano y defiende mantener la presión para forzar una transición a la democracia y su alejamiento de aliados hostiles a Washington.

El huracán Melissa, que ha pasado de categoría 5 a 2, avanza hacia Bermudas, donde se espera que empeore la situación esta noche, tras dejar un rastro de destrucción y víctimas mortales en Haití, Jamaica y Cuba, informó el Centro Nacional de Huracanes.

En Cuba dejó millones de personas sin flujo eléctrico e incomunicados, municipios inundados y aislados, viviendas derrumbadas, cultivos anegados y cuantiosos daños materiales. EFE

lbp-ecs/jpm/acm