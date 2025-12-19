Cuba eleva a 55 el total de muertos por dengue y chikunguña con tres nuevos confirmados

2 minutos

La Habana, 19 dic (EFE).- El Ministerio de Salud Pública de Cuba (Minsap) elevó este viernes a 55 el total de muertos en la actual epidemia de dengue y chikunguña al confirmar tres nuevos fallecidos.

La viceministra de Salud Pública, Carilda Peña, aseguró en la televisión estatal que las tres personas que murieron fue por chikunguña. Del total (55), 37 fallecieron por complicaciones asociadas a esa enfermedad y el resto por dengue.

Peña sostuvo que la víspera se registraron 2.188 casos de síndrome febril inespecífico, el primer síntoma común de ambas arbovirosis, y luego se confirmaron 372 nuevos casos de chikunguña, para un total de 47.756 contagios por esta enfermedad.

La responsable de Salud Pública no ofreció la cifra de casos de dengue detectados en el día. Sin embargo, la Organización Panamericana de la Salud, que recoge cifras oficiales cubanas, indicó la semana pasada que los contagios por dengue ascendían a 25.995 desde principios de año hasta finales de noviembre.

Asimismo afirmó que 43 pacientes actualmente en cuidados intensivos, de los cuales “el mayor número siguen siendo menores de 18 años”.

Las autoridades sanitarias han reiterado que las cifras de infectados son un subregistro, porque muchos enfermos no acuden a los centros médicos, principalmente por el deterioro de los servicios públicos en la isla.

El Gobierno cubano reconoció por primera vez el 12 de noviembre que el país sufría una epidemia de chikunguña y dengue, pese a que los primeros casos se diagnosticaron en julio y que las infecciones se habían disparado en septiembre y octubre.

Dos semanas y media antes de reconocer la epidemia, el Gobierno cubano hizo un pedido internacional de ayuda por el huracán Melissa en el que incluyó grandes cantidades de químicos para combatir al mosquito, vector de transmisión del dengue y el chikunguña.

La epidemia ha encontrado en Cuba un terreno fértil para extenderse debido a la grave crisis económica del país, que limita la capacidad de prevención -principalmente mediante la fumigación masiva contra los mosquitos-, el control -con test para confirmar el tipo de enfermedad- y la atención a los enfermos, por falta de medicamentos y otros insumos sanitarios. EFE

lbp/jpm/psh