Cuba tendrá apagones simultáneos en el 40 % de su territorio este martes

2 minutos

La Habana, 12 ago (EFE).- Cuba tendrá apagones durante toda la jornada que llegarán a afectar de forma simultánea el 40 % del país en el horario de mayor consumo en la tarde-noche, informó este martes la empresa estatal Unión Eléctrica (UNE).

La crisis energética se refleja en apagones diarios de más de 20 horas en todo el país, incluidas ciudades como Santiago de Cuba y Holguín (este). En La Habana, oscilan entre las seis y más de diez horas al día.

En los últimos meses se han registrado además cuatro apagones nacionales, de los que Cuba ha tardado días en recuperarse.

La UNE, perteneciente al Ministerio de Energía y Minas, prevé que en el momento de máxima demanda de esta jornada la capacidad máxima de generación eléctrica sea de 2.155 megavatios (MW) para una demanda de 3.450 MW.

Esto supone un déficit (la diferencia entre oferta y demanda) de 1.295 MW y una afectación estimada (lo que se desconecta realmente para evitar apagones desordenados) de 1.365 MW. Es frecuente que los valores reales superen el pronóstico oficial.

Actualmente, seis de las 20 unidades de producción termoeléctrica están fuera de servicio por averías o mantenimientos. Además, 69 centrales de generación distribuida (motores) se encuentran fuera de servicio por falta de combustible (diésel y fueloil).

Las centrales termoeléctricas cubanas están en su mayoría obsoletas, tras décadas de explotación y un déficit crónico de inversión y mantenimiento, mientras que hay motores fuera de servicio por la falta de divisas del país para importar combustible.

Expertos independientes señalan que la crisis energética responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado cubano desde el triunfo de la revolución en 1959. El Gobierno cubano destaca por su parte el impacto de las sanciones estadounidenses a esta industria.

Diversos cálculos estiman que el Gobierno necesitaría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar el sistema eléctrico.

Los apagones suponen un fuerte lastre a la economía cubana, que se contrajo un 1,1 % en 2024 y suma en los últimos cinco ejercicios una caída acumulada del 11 %, según datos oficiales.

Los cortes impulsan asimismo el descontento social en Cuba y han estado vinculados a las principales protestas que se han registrado en el país en los últimos años, como las de julio de 2021. EFE

lbp/psh