Cuerpo adelanta que España presentará candidatura para algún puesto en la cúpula del BCE

Bruselas, 11 dic (EFE).- El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, confirmó este jueves que España presentará candidatura para algunos de los puestos que se renovarán en el comité ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE) en los próximos años, puesto que el país quiere mantener representación en el organismo.

El ministro no reveló, sin embargo, quién sería el candidato o candidata propuesto ni a qué posición en concreto aspirará España de las que deben renovarse, la primera de las cuales será la vicepresidencia que ocupa actualmente Luis de Guindos, el 31 de mayo de 2026.

«Presentaremos candidatura. Cuando lo hagamos será potente, competente, y en este sentido lo que vamos a empujar es que España siga presente en el consejo», dijo el ministro en declaraciones a su llegada a la reunión del Eurogrupo en Bruselas, en la que se prevé poner en marcha el proceso para sustituir a De Guindos.

Cuerpo defendió que «España tiene que jugar un papel preponderante en las instituciones, y más en una institución como el BCE, no solo por el excelente momento que está travesando nuestra economía, sino por el peso que tiene como accionista del BCE y por la importancia para cualquier juego de equilibrios que haya dentro del propio Consejo».

El ministro no quiso desvelar por quién apostará el Gobierno para uno de esos cargos, pero insistió en que hay «muchas personas cualificadas de sobra como para que España pueda presentar una candidatura potente, competente y fuerte a la altura de cualquier país».

Preguntado en concreto por la posibilidad de que el candidato sea el exgobernador del Banco de España Pablo Hernández de Cos, el titular de Economía dijo que «no es momento de hablar de nombres», pero no lo descartó.

«No puede ser mejor. Es una persona con una experiencia y una reputación excelente, no solo en España sino también a nivel internacional. Está realizando de hecho también ahora una labor muy importante al frente del Banco Internacional de Pagos. Es un referente en España, pero también a nivel internacional, pero no solo está el exgobernador», dijo Cuerpo sobre De Cos.

«España es una cantera enorme de candidatos y candidatas para estos grandes puestos a nivel Europeo», insistió.

El primer puesto que se liberará en el BCE será la vicepresidencia, cuando expire el mandato de Luis de Guindos el 31 de mayo de 2026, pero existe la regla no escrita de que un país no repite dos veces en un mismo cargo del comité ejecutivo.

Después se abrirán las candidaturas para sustituir al economista jefe, Philip Lane, en mayo de 2027; a la presidenta, Christine Lagarde, en octubre de ese año, y a la responsable de Operaciones de Mercado, Isabel Schnabel, en diciembre de ese año.

Por otro lado, en cuanto al futuro presidente del Eurogrupo, que será elegido este jueves por los ministros de la eurozona, el ministro de Economía no reveló si España apoyará al ministro de Economía y Finanzas de Grecia, Kyrikos Pierrakakis, o al viceprimer ministro y titular de Presupuesto belga, Vincent Van Peteghem.

Pero subrayó que ambos son «candidatos muy sólidos» y que serán capaces «de dinamizar el Eurogrupo», algo con lo que España está «contenta».

«El rol de España va a ser el mismo a partir de esa elección, que es contribuir a dinamizar y contribuir de manera positiva a llevar adelante todos estos enormes retos que tenemos, por ejemplo con la incorporación de los trabajos del laboratorio de competitividad también a la agenda del Eurogrupo», dijo. EFE

