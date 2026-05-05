Cuerpo dice que no tener un activo seguro europeo «cuesta dinero a los contribuyentes»

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Bruselas, 5 may (EFE).- El vicepresidente primero y ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, defendió este martes que «es el momento» de impulsar un «activo seguro europeo» o eurobonos porque no tenerlo «está costando dinero a los contribuyentes» del bloque ya que ayudaría a reducir los costes de financiación.

En un evento organizado por IE University dedicado a la financiación del crecimiento y la innovación en Europa, Cuerpo reiteró su defensa de una propuesta que, dijo, tiene sentido dentro de los esfuerzos que está desarrollando el bloque con el objetivo de «reforzar el papel internacional del euro».

El vicepresidente español subrayó también que sería posible impulsar este «activo seguro europeo» sin aumentar la cantidad total de deuda europea en circulación simplemente sustituyendo bonos emitidos por los Estados por bonos europeos.

Tras escuchar a su lado al excomisario italiano Paolo Gentiloni preguntarse retóricamente por qué no existe ya ese activo si cuenta con el apoyo de «todos los banqueros centrales de la UE», Cuerpo contestó que los países lo discuten con «lentes de hace diez años» cuando el debate se centraba en una mutualización de la deuda.

Pero ahora el argumento, sostuvo Cuerpo, pasa por impulsar estos eurobonos con el objetivo de reducir los costes de financiación de los Estados miembros gracias a un mercado más líquido y profundo denominado en euros.

«Estamos perdiendo una gran oportunidad de tener menores costes de financiación en nuestra deuda. Es imperdonable para nosotros como ministros o para los que tenemos posiciones en la Comisión o en gobiernos. Va sobre eficiencia en la gestión del dinero público», insistió.

Para Cuerpo, esta es una discusión que los socios comunitarios tiene que «seguir impulsando» también porque «ayudaría a desbloquear otros grandes elefantes en la habitación» de los debates entre los Veintisiete.

«Tenemos que dar ese paso y cuanto antes, mejor», zanjó.

El ministro hizo estas declaraciones en la presentación del IE Competitiveness Hub Brussels de IE University, una plataforma de investigación para promover la innovación y la competitividad europea. EFE

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