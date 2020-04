Pero la oferta digital de los museos es mayor en Suiza, una lista no exhaustiva:

Si no puede ir al museo, el museo va a usted Riccardo Franciolli 31 de marzo de 2020 - 18:37 La cultura hoy corre a lo largo de las fibras ópticas, las ondas electromagnéticas y, a veces, permanece delante del papel y el vinilo. Desde hace algunas semanas, el canal para acceder a la oferta cultural es digital. La restricción de los movimientos personales puede ser una oportunidad para descubrir, en su propio sofá, las obras maestras almacenadas en los museos de arte más importantes de Suiza. Y viceversa, puede ser una oportunidad para que estas instituciones se replanteen lo que se ofrece en línea. En realidad, todo el mundo está en línea, pero no todos los sitios son interactivos. Karen Gerig, Jefa de Comunicación del Kunstmuseum de Basilea, es sincera: "Hemos estado cerrados desde el 13 de marzo y no estábamos realmente preparados para ofrecer contenidos creados especialmente para la red en la plataforma digital. Pero dado el cierre físico de nuestro museo, tratamos de dar una respuesta activa de inmediato”. El hashtag #MuseumMomentofZen no necesariamente promueve el arte o la cultura, simplemente busca traer algo de paz en esta turbulenta era. "Especialmente en tiempos de incertidumbre, el arte es importante como medio de reflexión e inspiración". Con estas palabras, el Kunstmuseum de Basilea da la bienvenida a sus visitantes a su página web "completamente revisada", como nos dice Karen Gerig. Pero la oferta digital de los museos es mayor en Suiza, una lista no exhaustiva: El Kunsthaus di Zurigo ofrece varias posibilidades, entre ellas, la colección permanente en línea. El Musée de l’Elysée de Lausana tiene en el programa una exposición del fotógrafo suizo René Burri. El Museo Nacional de Zúrich ofrece esta visita en línea con una amplia gama de posibilidades como la arqueología, el diseño, la numismática y la fotografía. Il Museo de Diseño de Zúrich en su sección eMuseum muestra la mayor base de datos en línea de Suiza para el diseño y el arte. Se pueden buscar más de 100 000 obras en las colecciones por autor, título, fecha, categoría o nombre del objeto. El Centro de Arte Contemporáneo de Ginebra nos propone esta oferta virtual, que reúne una plataforma de producción digital con obras de vídeo inéditas, un programa musical único y un espacio de difusión de la voz y las ideas de los artistas. La colección Emil Bührle, destacaca por su propuesta con información detallada sobre el origen de las obras y dónde fueron exhibidas.