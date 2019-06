Derechos de autor

Mujeres olvidadas en el arte injustamente Ester Unterfinger (edición de imágenes), Alexandra Kohler (texto) 04 de junio de 2019 - 12:32 Este año, numerosas exposiciones de arte están dedicadas a figuras femeninas. La razón: reconocer el trabajo ignorado de mujeres artistas de los siglos XIX y XX en Suiza y en el mundo. Hoy recordamos en esta serie a Eva Aeppli (1925 – 2015). Desde los años 50, Eva Aeppli creó una obra de gran intensidad. Aeppli nació en Zofingen, cantón Argovia, y creció en Basilea, pero pasó la mayor parte de su vida en Francia, donde murió en 2015. Con su segundo marido, el famoso artista suizo Jean Tinguely, viajó por primera vez a París en 1951. Su trabajo es muy diverso, pero siempre caracterizado por una actitud consistente. Títeres de mano, figuras de tela, pinturas expresivas y figurativas, colores oscuros: su arte transmite una imagen estéril y ascética del hombre. Desde los años sesenta, Aeppli mostró cráneos, calaveras, rostros y montañas de cadáveres en pinturas de gran formato. La realidad de la Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración, el sufrimiento de la gente y la violencia tuvieron un efecto en el arte de Aeppli. Algunos críticos malinterpretaron su mensaje como muy pesimista y sombrío. También creó una obra expresiva en un momento en el que ese estilo retrocedía al segundo plano. Estaban entonces en boga estilos como el Pop Art y el Nouveau Réalisme. El sello de Aeppli contuvo siempre un mensaje moral. Solamente a partir de los años ochenta, su obra recibió una acogida pública y se le atribuyó la importancia merecida. Examinamos más de cerca la visibilidad de las mujeres artistas en el mercado museístico suizo. El resultado de esta investigación la publicaremos el 7 de junio. Por favor, regístrese a continuación si desea recibir el informe por correo electrónico.