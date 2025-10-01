Cusco golea y recupera el segundo lugar del Torneo Clausura peruano

2 minutos

Lima, 30 sep (EFE).- Cusco recuperó este martes el paso en el Torneo Clausura del fútbol peruano, que lidera Universitario de Deportes, tras golear por 4-0 a Deportivo Garcilaso, con lo que retomó el segundo puesto, con 22 puntos.

La victoria del equipo que dirige el argentino Miguel Rondelli se concretó con anotaciones del centrocampista argentino Lucas Colitto, del marcador Miguel Aucca, en dos ocasiones, y del defensa Jefferson Portales en meta propia.

El resultado le permitió a Cusco recuperarse tras la derrota por 3-2 del sábado pasado ante Universitario de Deportes, líder del Clausura.

De momento, se ha colocado en la segunda posición con dos unidades menos que la U, que este miércoles visitará en la ciudad norteña de Trujillo al Alianza Atlético.

El equipo cusqueño desplazó, además, a la tercera posición, con 19 unidades, a Sporting Cristal, que tras golear el lunes por 3-0 al Ayacucho lo había alcanzado en puntos, pero tenía mejor diferencia de goles.

Garcilaso, por su parte, se quedó en la cuarta posición, con 18 puntos, mientras que ADT desperdició una inmejorable ocasión de desplazarlo, tras empatar 1-1 con el Juan Pablo II College, con lo que se mantuvo quinto, con 17 unidades.

Alianza Lima también buscará recuperarse este miércoles ante el Atlético Grau de la derrota que sufrió el último domingo ante el Cienciano, que le ganó por 2-1 y lo envió a la sexta posición de la clasificación, con 15 puntos.

La duodécima jornada del Torneo Clausura será cerrada el jueves con la disputa del ‘clásico del sur’ peruano, entre Melgar y Cienciano. EFE

dub/hbr