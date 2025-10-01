The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Cusco golea y recupera el segundo lugar del Torneo Clausura peruano

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Lima, 30 sep (EFE).- Cusco recuperó este martes el paso en el Torneo Clausura del fútbol peruano, que lidera Universitario de Deportes, tras golear por 4-0 a Deportivo Garcilaso, con lo que retomó el segundo puesto, con 22 puntos.

La victoria del equipo que dirige el argentino Miguel Rondelli se concretó con anotaciones del centrocampista argentino Lucas Colitto, del marcador Miguel Aucca, en dos ocasiones, y del defensa Jefferson Portales en meta propia.

El resultado le permitió a Cusco recuperarse tras la derrota por 3-2 del sábado pasado ante Universitario de Deportes, líder del Clausura.

De momento, se ha colocado en la segunda posición con dos unidades menos que la U, que este miércoles visitará en la ciudad norteña de Trujillo al Alianza Atlético.

El equipo cusqueño desplazó, además, a la tercera posición, con 19 unidades, a Sporting Cristal, que tras golear el lunes por 3-0 al Ayacucho lo había alcanzado en puntos, pero tenía mejor diferencia de goles.

Garcilaso, por su parte, se quedó en la cuarta posición, con 18 puntos, mientras que ADT desperdició una inmejorable ocasión de desplazarlo, tras empatar 1-1 con el Juan Pablo II College, con lo que se mantuvo quinto, con 17 unidades.

Alianza Lima también buscará recuperarse este miércoles ante el Atlético Grau de la derrota que sufrió el último domingo ante el Cienciano, que le ganó por 2-1 y lo envió a la sexta posición de la clasificación, con 15 puntos.

La duodécima jornada del Torneo Clausura será cerrada el jueves con la disputa del ‘clásico del sur’ peruano, entre Melgar y Cienciano. EFE

dub/hbr

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR