Díaz-Canel anuncia que Cuba ha iniciado un “plan de preparación para la defensa”

1 minuto

La Habana, 5 feb (EFE).- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, anunció este jueves que su país ha iniciado un “plan de preparación para la defensa” debido a la creciente agresividad de EE.UU. en la región.

“Es un deber soberano ante una agresión prepararnos para la defensa”, puntualizó Díaz-Canel en una comparecencia televisiva con medios estatales cubanos y algunos extranjeros seleccionados.

El Consejo de Defensa Nacional de Cuba, revisó y aprobó el 18 de enero “los planes y medidas” para dar paso “al Estado de Guerra” tras el ataque de EE.UU. a Venezuela que culminó con la captura del presidente de ese país, Nicolás Maduro. Desde entonces, Cuba realiza ejercicios militares todos los sábados, agregó Díaz-Canel. EFE

lh/jpm/rcf