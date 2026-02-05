Díaz-Canel anuncia que Cuba ha iniciado un “plan de preparación para la defensa”

La Habana, 5 feb (EFE).- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, anunció este jueves que su país ha iniciado un “plan de preparación para la defensa” debido a la creciente agresividad de EE.UU. en la región.

“Es un deber soberano ante una agresión prepararnos para la defensa”, puntualizó Díaz-Canel en una comparecencia televisiva con medios estatales cubanos y algunos extranjeros seleccionados.

El pasado 18 de enero, el Consejo de Defensa Nacional de Cuba revisó y aprobó “los planes y medidas” para dar paso “al Estado de Guerra” tras el ataque de EE.UU. a Venezuela que culminó con la captura del presidente de ese país, Nicolás Maduro.

Desde entonces, se realizan ejercicios militares en Cuba todos los sábados, agregó Díaz-Canel. EFE

