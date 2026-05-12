Dan el último adiós en México a joven con cáncer que se reunió con sus padres deportados

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Ciudad de México, 12 may (EFE).- Amigos y familiares despidieron en Durango, norte de México, a Kevin González, el joven de 18 años con cáncer terminal que falleció el domingo, apenas un día después de reencontrarse con sus padres, deportados de Estados Unidos tras permanecer detenidos por autoridades migratorias.

El velatorio se realizó este lunes en una funeraria de la ciudad de Durango, donde allegados acudieron para acompañar a la familia González Ramírez y dar el último adiós a un joven cuya historia conmovió a ambos lados de la frontera.

“Se fue contento, se despidió de su mamá, se despidió de nosotros (…) se le cumplió su deseo”, relató su padre a medios locales.

Kevin González será sepultado, según sus allegados, con un uniforme del Club América, equipo del que era aficionado, y con dos ositos de peluche.

Su familia espera la llegada de más parientes desde Chicago (EEUU) y Cuernavaca (sur de México) para cerrar una despedida marcada por el duelo, pero también por el último deseo cumplido.

El joven, nacido en Chicago y criado en México, había sido diagnosticado en enero con cáncer de colon metastásico mientras se encontraba en Estados Unidos, donde quedó bajo el cuidado de su hermano Jovany Ramírez.

La enfermedad se extendió al estómago y los pulmones, y los médicos determinaron que el tratamiento ya no era viable.

Sus padres, Isidoro González y Norma Anabel Ramírez, vivían en México tras haber sido deportados años atrás.

Cuando la familia recibió el diagnóstico terminal, solicitaron ingresar a Estados Unidos para acompañarlo, pero sus peticiones fueron rechazadas por sus antecedentes migratorios.

Ante la negativa, intentaron cruzar la frontera para llegar hasta Kevin, pero fueron detenidos el 14 de abril cerca de Douglas, Arizona, por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), y enviados a un centro de detención.

Mientras sus padres seguían bajo custodia, Kevin decidió regresar a Durango para pasar sus últimos días con su familia materna y pidió públicamente que los dejaran reunirse con él.

La autorización llegó el jueves 7 de mayo, cuando un juez en Arizona ordenó la liberación y deportación expedita de sus padres. Un día después regresaron a México y el sábado lograron abrazar a Kevin en casa de su abuela.

Después del reencuentro, Kevin pidió salir a recorrer la ciudad con sus padres.

En videos difundidos en redes sociales se le observa como copiloto, escuchando música y mirando las calles del centro histórico de Durango, en uno de sus últimos paseos. EFE

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