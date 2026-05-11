De la crisis al plan, así afronta la UE el problema de la vivienda

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Bruselas, 11 may (EFE).- Los ministros de Vivienda de la Unión Europea se reúnen este martes en Nicosia para impulsar sus medidas en vivienda, convertida en una de sus prioridades políticas por primera vez en su historia pese a la falta de competencias de la UE en esta materia.

El arranque fue el nombramiento en diciembre de 2024 del danés Dan Jørgensen como primer comisario de Vivienda de la historia de la UE, en una señal de que Bruselas asumía por primera vez responsabilidad institucional directa ante una crisis que ha disparado los precios más de un 60 % en la última década.

Un año después, la Comisión presentó el Plan Europeo de Vivienda Asequible, documento marco de toda la política europea en este ámbito. A ello se suma que el próximo 20 de mayo entrará en vigor el Reglamento de Alquileres de Corta Duración, la única norma vinculante vigente en materia de asequibilidad.

A lo largo de 2026 se esperan dos hitos más: la propuesta de Ley de Vivienda Asequible y la primera Cumbre europea de Vivienda a nivel de jefes de Estado y de Gobierno.

El diagnóstico

Los precios de la vivienda han subido más de un 60 % en la UE en la última década, y los alquileres cerca de un 20 % de media, con subidas aún más pronunciadas en las zonas urbanas, según datos de la Comisión.

Solo entre 2018 y 2024, el alquiler turístico creció un 93 % en todo el bloque, mientras que apenas el 6-7 % del parque inmobiliario europeo corresponde a vivienda social, y el 20 % de los inmuebles permanece vacío.

Bruselas estima que Europa necesitará construir más de dos millones de viviendas al año para satisfacer la demanda actual -unas 650.000 más anualmente sobre las 1,6 millones construidas hoy- a un coste de unos 153.000 millones de euros anuales.

La UE ha movilizado hasta la fecha 43.000 millones de euros en vivienda con cargo al presupuesto 2021-2027, según datos de la Comisión, y prevé movilizar 10.000 millones adicionales en 2026 y 2027. La cifra contrasta con el déficit de inversión estimado en unos 150.000 millones de euros anuales para cubrir la demanda real.

No obstante, la crisis no responde solo a un déficit de oferta: la expansión del alquiler turístico, la presión especulativa y las trabas administrativas a la construcción agravan un problema que afecta de forma desigual según el territorio y el perfil socioeconómico.

Iniciativas

El Plan Europeo de Vivienda Asequible es el buque insignia de la respuesta de la Comisión ante la crisis. Presentado en diciembre del año pasado, se articula en cuatro pilares: aumentar la oferta de vivienda, movilizar inversión, impulsar reformas estructurales en los Estados miembros y proteger a los grupos más vulnerables.

El Plan incluye una Estrategia Europea de Construcción -orientada a aumentar la productividad del sector, reducir costes y modernizar los métodos edificatorios- y una propuesta de recomendación del Consejo sobre la «Nueva Bauhaus Europea», una iniciativa que promueve soluciones constructivas que combinen asequibilidad, sostenibilidad y calidad arquitectónica.

En paralelo, la UE ha regulado el mercado del alquiler turístico mediante el Reglamento de Alquileres de Corta Duración -en vigor a partir del 20 de mayo-, que armoniza los requisitos de registro de anfitriones en toda la UE y obliga a las plataformas digitales a compartir mensualmente con las autoridades públicas los datos sobre noches alquiladas y número de huéspedes.

Ley de Vivienda Asequible

La Comisión prepara la Ley de Vivienda Asequible, cuya propuesta se espera en las próximas semanas, tras el cierre del proceso de consulta pública realizado el pasado marzo.

La ley permitirá a las autoridades identificar zonas de estrés habitacional y adoptar medidas para proteger la asequibilidad en esas áreas, incluida la regulación de los alquileres de corta duración.

También prevé medidas de oferta, como la construcción de obra nueva, el mejor aprovechamiento de inmuebles vacíos, el desarrollo de vivienda social y la simplificación de permisos urbanísticos.

Límite estructural

La vivienda es competencia primaria de los Estados miembros. La UE puede orientar, financiar y recomendar, pero no legislar directamente sobre alquiler, compraventa o política de suelo.

Ese límite competencial explica por qué la mayoría de los instrumentos presentados son no vinculantes y por qué su éxito dependerá, en última instancia, de la voluntad política nacional.

La reunión de Nicosia el martes busca traducir esa agenda en compromisos políticos concretos, con vistas a las conclusiones del Consejo de ministros de Empleo y Asuntos Sociales previstas para junio y a una cumbre de líderes de la UE a finales de 2026. EFE

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