De los ministerios de Guerra a los de Defensa, una transición de la que se descuelga EEUU

Madrid, 5 sep (EFE).- El cambio de nombre de los ministerios de «Guerra» a «Defensa» es una evolución conceptual y semántica que se dio en la mayoría de los países del mundo en el siglo XX, sobre todo al final de la Segunda Guerra Mundial, con la que se abandona un término más belicista, centrado en lo militar, en favor de un enfoque más moderno y amplio de la política de seguridad.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmará este viernes una orden ejecutiva para que el Departamento de Defensa pueda conocerse también como «Departamento de Guerra», nomenclatura que tuvo esta institución militar entre 1789 y 1947. Con este cambio, EEUU será una excepción entre los principales países del mundo.

Este año se ha cumplido el 70 aniversario de la constitución del Ministerio Federal de Defensa alemán, antes llamado Ministerio de Guerra del Reich (Reichskriegsministerium) durante el periodo de la República de Weimar y el Tercer Reich, hasta 1945.

Francia mantuvo el “Ministère de la Guerre” hasta 1947. Ese año fue reorganizado y pasó a llamarse “Ministère des Armées” o “Ministère de la Défense nationale”, reflejando la voluntad de distanciarse de la nomenclatura bélica tradicional.

Japón tuvo el “Ministerio de la Guerra” (Rikugun-shō) hasta 1945, cuando fue abolido tras la rendición japonesa y la reforma política impulsada por la ocupación estadounidense. Desde entonces, administra su defensa bajo el “Agencia de Defensa” y actualmente como “Ministerio de Defensa” desde 2007.

El actual Ministerio de Defensa del Reino Unido procede de la fusión que se hizo en 1964 del Almirantazgo, la Oficina de Guerra, el Ministerio del Aire, el Ministerio de Aviación y el Defensa que preexistía junto con los otros cuatro departamentos fusionados. Entre 1854 y 1964, la Oficina de Guerra fue el organismo que dirigió los asuntos militares del país.

En España, la terminología más bélica se mantuvo entre 1834 y 1938. El Ministerio de Guerra o de la Guerra fue uno de los más antiguos, heredero de las funciones de la Secretaría de Estado y del Despacho de Guerra. Su desaparición se produjo a raíz de la creación del Ministerio de Defensa Nacional por el Gobierno de Franco en 1938, y la posterior aparición de los Ministerios del Ejército, del Aire y del Ministerio de Marina una vez acabada la Guerra Civil en 1939.

Algunos casos en Latinoamérica

Uno de los últimos países en cambiar su nomenclatura ha sido Brasil. Su Ministerio de Defensa fue creado oficialmente el 10 de junio de 1999, sustituyendo los antiguos ministerios de la Marina, del Ejército y de la Aeronáutica. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas fue extinto en la misma fecha.

Por otro lado, el Ministerio de Defensa Nacional de Paraguay es heredero del de Guerra y Marina Nacional, creado en 1855. El 13 de agosto de 1943 cambió a su denominación actual.

Y el Ministerio de Defensa Nacional de Chile tuvo como antecesores los departamentos de Guerra y de Guerra y Marina. En 1932 se organiza bajo su actual denominación. EFE

