Decenas de vuelos cancelados en Madeira (Portugal) por la borrasca Emilia

Lisboa, 12 dic (EFE).- Decenas de vuelos, tanto de partida como de llegada, fueron cancelados este viernes en el aeropuerto de Madeira (Portugal), en el océano Atlántico, por la borrasca Emilia, que ha traído fuerte viento, oleaje y lluvia intensa.

En la página web del aeropuerto se advierte de que las condiciones meteorológicas adversas pueden condicionar las partidas y llegadas entre el 10 y el 13 de diciembre, y se anima los pasajeros a confirmar con las aerolíneas el estado de los vuelos.

En el sitio de internet puede observarse que hay decenas de vuelos cancelados, entre los que hay varios con destino a Lisboa, además de a Oporto, Londres o Manchester (Reino Unido). Hay uno programado para hoy a las 14.00 hora local (misma hora GMT) a Gran Canaria, sobre el que no se ofrece información.

Según las previsiones del Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA), el temporal traerá este viernes viento más intenso en la parte norte del archipiélago de Madeira, que va a soplar entre fuerte y muy fuerte especialmente en las zonas más elevadas, donde puede haber ráfagas de hasta 130 kilómetros/hora.

En el este y oeste de la isla de Madeira, que da su nombre al archipiélago y donde se ubica el aeropuerto, el viento puede alcanzar una velocidad de hasta 110 km/hora y en la de Porto Santo, de entre 800 y 100 km/hora.

El pronóstico apunta un incremento significativo de la agitación marítima, con olas de hasta los 14 metros en la costa norte de las islas de Madeira y Porto Santo. En el sur habrá menos, mientras que en la zona oeste pueden llegar a entre 4 y 6 metros.

IPMA avisó de que la lluvia podría ser fuerte esta noche, con aguaceros más frecuentes e intensos en la costa norte de la isla de Madeira y las áreas más elevadas, que podrían transformarse en granizo y tormentas.

En España, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) señala que un temporal de viento, oleaje y precipitaciones intensas sacudirá Canarias y el suroeste peninsular en las próximas horas a causa de la borrasca Emilia, que se situará entre el golfo de Cádiz y el archipiélago canario entre este mediodía y el domingo, con su punto álgido mañana, dejando olas de hasta 7 metros. EFE

