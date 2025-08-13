Decomisan 824 paquetes de cocaína y otros 22 de marihuana en el este dominicano

2 minutos

Santo Domingo, 13 ago (EFE).- Agentes antinarcóticos dominicanos, coordinados por el Ministerio Público, se incautaron de 824 paquetes de cocaína y otros 22 de marihuana, durante un operativo realizado en un distrito municipal de la provincia de La Altagracia (este).

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros de la Policía Nacional decomisaron las sustancias en una casa de una barriada en el sector El Limón, en el distrito municipal de Bayahibe, donde miles de turistas acuden cada año a disfrutar de sus playas.

De acuerdo con los informes de inteligencia, la vivienda funcionaba como centro de acopio de «importantes» cargamentos pertenecientes a redes criminales que operan en la región este del país, cuyo modo de operación consiste en transportar drogas en lanchas rápidas hacia Puerto Rico, afirmó la DNCD en un comunicado.

En la operación fueron arrestados los dominicanos Cornelio Féliz y Víctor Melo Santana, este último extraditado en 2012 a Puerto Rico por conspirar para introducir y distribuir cocaína en territorio estadounidense.

El Ministerio Público, la DNCD y la Policía profundizan las investigaciones y mantienen activa la búsqueda de otros miembros de esta estructura criminal, con el objetivo de arrestarlos y ponerlos a disposición de la justicia.

«Las fuerzas de seguridad de la República Dominicana han reforzado y mejorado las estrategias de interdicción frente a las redes de narcotráfico, logrando asestar en las últimas semanas duros golpes a estas estructuras, lo que se traduce en el debilitamiento de sus actividades criminales», agregó el organismo antinarcótico.

Los detenidos fueron entregados al Ministerio Público de La Altagracia para su sometimiento a la Justicia. EFE

