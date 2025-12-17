Defensa Civil de Gaza cifra en 17 los edificios derrumbados por las fuertes lluvias

Jerusalén, 17 dic (EFE).- El servicio de emergencias gazatí de Defensa Civil cifró en 17 los edificios que han colapsado completamente en Gaza hasta este miércoles por las lluvias que han azotado el enclave en los últimos días, y en más de 90 los que han sufrido derrumbes parciales y ponen en riesgo a la población.

«Desde el inicio de las tormentas, más de 17 edificios residenciales se han derrumbado por completo. Más de 90 edificios residenciales han sufrido graves derrumbes parciales, lo que supone una amenaza directa para la vida de miles de ciudadanos», recoge el comunicado del portavoz de Defensa Civil, Mahmud Basal.

Defensa Civil asegura que todas las tiendas de campaña de gazatíes desplazados se han inundado o visto dañadas por las lluvias y los vientos. «Esto ha provocado la destrucción de ropa, colchones y mantas de los ciudadanos», continúa el texto, denunciando que las lluvias han agravado la ya existente crisis humanitaria en Gaza.

En total, los equipos de Defensa Civil han recibido más de 5.000 llamadas de auxilio desde el inicio del mal tiempo con la tormenta Byron el pasado miércoles, que tras el fin de semana dio paso a días de bajas temperaturas y lluvias intermitentes.

Amnistía Internacional aseguró que Israel agravó esta situación en un comunicado este miércoles al restringir el acceso de recursos críticos para paliar la crisis humanitaria en Gaza y reparar las estructuras destruidas.

«Son las consecuencias previsibles del genocidio que está cometiendo Israel y de su política deliberada de bloquear la entrada de materiales para construir refugios y reparar viviendas para los desplazados», sentencia.

El 81 % de todas las estructuras existentes en Gaza se han visto destruidas por los bombardeos israelíes durante su ofensiva (y, a pesar del alto el fuego, el Ejército continúa demoliendo edificios en el área de la Franja que continúa bajo su control).

Amnistía Internacional recoge que el 58 % de la Franja de Gaza siguen siendo áreas de acceso prohibido a la población al encontrarse bajo dominio militar de Israel, por lo que los gazatíes permanecen concentrados aún en un área minoritaria de Gaza, en su mayoría desplazados en campamentos bajo pésimas condiciones humanitarias.

«La devastación causada por las lluvias torrenciales en la Franja de Gaza ocupada que llevó a inundaciones recientes de miles de tiendas de campaña y refugios improvisados y causó el derrumbe de edificios, se vio agravada por las continuas restricciones impuestas por Israel a la entrada de suministros esenciales para reparar infraestructuras vitales», advierte el comunicado.

La organización recoge el testimonio de Shadi Hannouna, que perdió a sus dos hermanos el 12 de diciembre cuando los restos de una vivienda se derrumbaron sobre la tienda de campaña en la que dormían los dos jóvenes, de 24 y 18 años.

«Hacia las 5.00 el viernes, una casa cercana, ya dañada, colapsó en la tienda… lo peor es que ya no sabíamos a donde ir después, no hay futuro para nosotros, no hay horizonte, el invierno sólo está empezando y hemos perdido a mis dos hermanos así», lamenta.

El Ministerio de Sanidad de Gaza cifra hasta ahora en 11 las muertes por las lluvias y el frío en Gaza. Diez murieron aplastadas por los derrumbes y una, un bebé de dos semanas, por hipotermia.EFE

