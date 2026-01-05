Delcy Rodríguez, la mujer que sostiene al chavismo tras la detención de Maduro

Caracas, 5 ene (EFE).- Delcy Rodríguez, de carácter confrontativo y formada en la izquierda, es desde este lunes la figura de mayor poder en el chavismo tras ser juramentada como presidenta encargada de Venezuela, en medio de la incertidumbre por la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante un ataque de tropas estadounidenses.

Rodríguez, de 56 años, era la segunda en la línea para suceder a Maduro en caso de una falta «temporal» o «absoluta», según la Constitución venezolana, que no prevé, sin embargo, un escenario como el actual.

Además se convirtió en la primera mujer en llegar a ser presidenta de Venezuela, luego de que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), afín al chavismo, ordenara el nombramiento de la hasta hoy vicepresidenta.

Rodríguez es señalada como una figura para la transición de Venezuela, luego de la apuesta que hiciera el presidente estadounidense, Donald Trump, cuando anunció que su Administración estaba en contacto con ella y le pidió «acceso total» a los recursos de Venezuela.

Con varios temas en agenda: tendiéndole una mano a Estados Unidos, exigiendo la liberación de Maduro y prometiendo un «Gobierno que dé felicidad social, estabilidad política y seguridad política».

En una entrevista el domingo con el semanario The Atlantic, Trump le advirtió a Rodríguez que si «no hace lo correcto» le espera un futuro «peor» que el de Maduro.

El mandatario estadounidense había señalado previamente que no desplegaría tropas en Venezuela ni realizará nuevos ataques contra el país si la «vicepresidenta de Maduro hace» lo que quiere su Administración.

Buscando diálogo

La ahora presidenta encargada no se ha pronunciado al respecto, pero la noche del domingo habló en Telegram de construir una «agenda de cooperación» con Estados Unidos.

Además, conformó una comisión para gestionar la liberación de Maduro que estará presidida por su hermano y jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, e integrada por hijos del mandatario venezolano, el canciller Yván Gil; el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez y la presidenta del programa gubernamental Gran Misión Vuelta a la Patria, Camila Fabri.

«Vengo con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano luego de una agresión militar ilegítima contra nuestra patria», dijo Rodríguez este lunes durante el acto de juramentación.

En octubre del año pasado, el periódico Miami Herald aseguró que Rodríguez ofreció a Estados Unidos encabezar un gobierno de transición sin Maduro para preservar la estabilidad política del país, versión que la funcionaria tachó de falsa.

Según el medio estadounidense, la vicepresidenta y su hermano, junto con un grupo de altos funcionarios venezolanos, presentaron dos propuestas aprobadas por Maduro al Gobierno de Trump, con la intermediación de Catar.

Carrera profesional

Rodríguez estuvo en la vicepresidencia desde junio de 2018, cuando reemplazó a Tareck El Aissami, y desde agosto de 2024 ejerce como ministra de Hidrocarburos, lo que la ha convertido en una figura clave dentro del Ejecutivo chavista en el manejo de la economía y la ha acercado al sector empresarial privado del país.

Previamente, se había desempeñado como titular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior; ministra de Comunicación e Información; canciller y también como presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, establecida en 2017 al margen del Parlamento formado entonces por una mayoría opositora.

Su primer cargo fue como ministra del Despacho de la Presidencia en 2006, bajo el mandato del fallecido mandatario Hugo Chávez (1999-2013).

Vida familiar

Rodríguez nació en Caracas el 18 de mayo de 1969 y su acercamiento a la política se dio desde muy temprano, luego de que su padre, Jorge Antonio Rodríguez, muriera en julio de 1976 a consecuencia de las lesiones que le propinaron funcionarios de la antigua Dirección de Servicios de Inteligencia Policial (Disip).

El político, fundador de la Liga Socialista en Venezuela y considerado un «mártir revolucionario» por el chavismo, había sido detenido por ese cuerpo de seguridad acusado del secuestro del empresario norteamericano William Frank Niehous, gerente general de la empresa procesadora de vidrios Owens Illinois.

Rodríguez se graduó como abogada de la Universidad Central de Venezuela (UCV) -la principal del país- y cursó estudios de derecho social en la Universidad de París X Nanterre.

También tiene una maestría en política y social de la Universidad de Birkbeck, en Londres.EFE

