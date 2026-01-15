Delcy Rodríguez presentará en el Parlamento el informe de gestión en nombre de Maduro

Caracas, 15 ene (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, presentará este jueves ante la Asamblea Nacional (Parlamento) el informe de gestión de Gobierno correspondiente a 2025 en nombre de Nicolás Maduro, detenido en Estados Unidos junto con su esposa, Cilia Flores, después de ser capturados por tropas de ese país el pasado 3 de enero.

Según la Constitución venezolana, dentro de los diez primeros días siguientes a la instalación de la Asamblea Nacional, fijada para el 5 de enero de cada año, el jefe de Estado debe presentar «personalmente» al Parlamento «un mensaje en que dará cuenta de los aspectos políticos, económicos, sociales y administrativos» del año anterior.

Se espera que la líder chavista enumere en el discurso de Memoria y Cuenta los datos más relevantes del que fue el casi primer año del tercer mandato para el que juró Maduro en enero de 2025, tras unos controvertidos comicios, en julio de 2024, en los que fue proclamado ganador por un organismo electoral controlado por el oficialismo y cuyo resultado fue considerado fraudulento por la oposición.

Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva, juró como jefa de Estado encargada el pasado 5 de enero, tras una orden del Tribunal Supremo de Justicia para «garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación».

Venezuela vive momentos de incertidumbre tras la captura de Maduro y Flores por parte de Estados Unidos, en medio de una serie de ataques en Caracas y tres regiones cercanas a la capital.

Rodríguez, lejos de intensificar el discurso antiimperialista del chavismo, ha mostrado su disposición a trabajar en una «agenda de cooperación» con Estados Unidos.

Este miércoles conversó por teléfono con el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre, según la funcionaria, una «agenda de trabajo bilateral» y «asuntos pendientes» entre ambos países, que evalúan el restablecimiento de relaciones diplomáticas, rotas en 2019.

En todo caso, el Gobierno chavista insiste en que estos acercamientos con la Casa Blanca tienen como objetivo «defender la paz de Venezuela» desde el ámbito diplomático y velar por «la seguridad y tranquilidad» de Maduro y Flores, detenidos en Nueva York. EFE

