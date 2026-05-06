Delegación de paz del Gobierno colombiano pide al ELN liberar a funcionarios secuestrados

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Bogotá, 6 may (EFE).- La Delegación del Gobierno colombiano en los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) rechazó este miércoles la decisión de esa guerrilla «de mantener secuestrados» a dos funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y a dos miembros de la Policía tras someterlos a un «juicio revolucionario» y pidió su liberación.

El Frente de Guerra Oriental del ELN anunció el martes su decisión de «condenar» a penas de hasta cinco años de cárcel a cuatro miembros del Gobierno secuestrados a mediados del año pasado en el departamento de Arauca, en el este del país.

«Hoy de nuevo solicitamos al ELN un gesto humanitario para que no solo respete la vida de los funcionarios, sino que los libere sin condiciones», manifestó la Delegación de Paz del Gobierno en una nota divulgada en su cuenta de X.

Según un comunicado leído el martes por un integrante del Frente de Guerra Oriental del ELN, los funcionarios Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, secuestrados en mayo de 2025, fueron condenados en un «juicio revolucionario» a permanecer en poder de esa guerrilla 60 y 55 meses respectivamente.

También los policías Franki Esley Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, ambos de la dirección de investigación criminal (Dijin) y secuestrados también en Arauca en julio pasado, fueron «condenados» respectivamente a 36 y 32 meses de cautiverio prolongado.

La Delegación de Paz gubernamental agregó que seguirá «trabajando y utilizará los canales posibles para buscar la liberación».

«Durante un año hemos hecho gestiones para la liberación de los cuatro funcionarios en diversas instancias», dijo la Delegación de Paz, que mencionó las gestiones realizadas con ese propósito con el equipo negociador del ELN, la comunidad internacional y la Iglesia Católica.

El ELN inició en noviembre de 2022 en Caracas diálogos de paz con el Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, durante los cuales se alcanzó un acuerdo para renunciar al secuestro con fines económicos, pero en la práctica nunca ha abandonado ese delito.

Los diálogos, que habían sido congelados en el primer semestre de 2024, fueron suspendidos definitivamente en enero de 2025 por la escalada de violencia del ELN en la región del Catatumbo donde está enfrentado con el Frente 33 de las disidencias de las FARC, que se debe, según Petro, a que esa guerrilla abandonó su ideal revolucionario por dedicarse al narcotráfico. EFE

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