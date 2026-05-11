Demócratas piden al Tribunal Supremo de EEUU que restablezca el mapa electoral de Virginia

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Washington, 11 may (EFE).- Miembros del partido demócrata solicitaron este lunes al Tribunal Supremo de Estados Unidos que restablezca el mapa electoral de Virginia que fue aprobado en referéndum el pasado mes de abril y que el Tribunal Supremo del estado anuló el pasado viernes.

A través de una solicitud de emergencia, los demócratas tratan de revertir la decisión judicial que supone un duro revés para sus intereses de cara a las elecciones de medio mandato del próximo mes de noviembre, ya que el nuevo reparto de los distritos electorales podría haberles dado hasta cuatro escaños más en la Cámara de Representantes.

En el texto presentado ante el Supremo, los demócratas de Virginia alegan que el fallo que anula el resultado del referéndum constituye un «desafío judicial» a la voluntad de los votantes de crear un nuevo mapa de distritos electorales.

Los tribunales se han convertido en los protagonistas de la batalla por el diseño de los mapas electorales en la carrera que mantienen republicanos y demócratas por hacerse con el control de la Cámara de Representantes y el tercio del Senado que se renuevan en noviembre.

La batalla comenzó el verano pasado cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, animó a los estados gobernados por republicanos a modificar sus mapas electorales para mantener la mayoría en el Congreso.

Texas fue el primero de los estados en sumarse a la petición del mandatario y esto provocó la reacción de los demócratas que aplicaron el rediseño en beneficio propio, una técnica conocida como «gerrymandering», en California.

En Estados Unidos el dibujo de los mapas electorales se hace cada diez años, coincidiendo con la elaboración del censo que no está prevista hasta 2030, por lo que los cambios que se están llevando a cabo ahora salen de la práctica habitual.

Además de Texas, los republicanos están modificando con éxito el reparto de los distritos en los estados del sur del país (Luisiana, Alabama, Tennessee y Misisipi) aprovechando la decisión del Tribunal Supremo del 29 de abril que desactivaba una parte fundamental de la Ley del Derecho al Voto de 1965 que les permite reducir el peso del voto de la minoría negra.

Los demócratas confían ahora en que el Supremo decida a su favor en el caso de Virginia y mantenga el mapa electoral que aprobaron los votantes en referéndum. EFE

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