Derrotas de Boca y River, mientras que el clásico de Avellaneda terminó en empate

Buenos Aires, 28 sep (EFE).- Boca Juniors y River Plate sufrieron sendas derrotas en esta décima jornada del Torneo Clausura del fútbol argentino ante Defensa y Justicia (2-1) y Deportivo Riestra (1-2), mientas que el clásico de Avellaneda este domingo terminó con empate sin goles.

Este sábado, el Xeneize cortó una serie de cuatro partidos sin caídas al perder 1-2 en su visita a Defensa y Justicia para caer a la sexta posición del grupo A con 14 unidades, mientras que el Halcón se acomodó en la tercera ubicación con 15 enteros.

En esta zona A, Unión quedó como líder pese a empatar 0-0 con Banfield el viernes en el comienzo de la jornada, Barracas Central -que este lunes jugará ante Belgrano- es escolta a dos puntos con 15 al igual que Defensa y Justicia, Tigre -que venció a Central Córdoba (0-1)- y Estudiantes -que el martes visitará a Newell’s Old Boys-.

En el grupo B, en tanto, River Plate sufrió su cuarta derrota en fila al caer en su Estadio Monumental ante el Deportivo Riestra por 1-2 y quedó con 18 puntos en la segunda posición junto a Vélez -que este lunes recibirá al Atlético Tucumán- a cuatro puntos justamente del sorprendente líder Riestra.

En esta zona, San Lorenzo se acomodó en la quinta ubicación con 16 puntos tras su victoria por 2-0 ante Godoy Cruz; Lanús es cuarto con 17 unidades tras empatar en cero con Instituto, y Rosario Central es sexto con 15 tras golear por 0-3 a domicilio a Gimnasia.

En el interzonal, el clásico de Avellaneda entre Racing Club e Independiente terminó en cero para un reparto de puntos que dejó a la ‘Academia’ en la decimosegunda posición de la Zona A y al ‘Rojo’ en el sótano de la Zona B.

– Resultados de la décima jornada

Viernes 26/9: Platense 2-2 San Martín de San Juan, Banfield 0-0 Unión y Central Córdoba 0-1 Tigre.

Sábado 27/9: Gimnasia 0-3 Rosario Central, Aldosivi 0-2 Argentinos Juniors, San Lorenzo 2-0 Godoy Cruz, Defensa y Justicia 2-1 Boca Juniors y Talleres 1-0 Sarmiento.

Domingo 28/9: Racing Club 0-0 Independiente, River Plate 1-2 Deportivo Riestra, Independiente Rivadavia 0-0 Huracán e Instituto 0-0 Lanús.

Lunes 29/9: Barracas Central-Belgrano y Vélez Sarsfield-Atlético Tucumán.

Martes 30/9: Newell’s Old Boys-Estudiantes. EFE

