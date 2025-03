DeSantis dice que el Congreso debería limitar a cortes federales sobre políticas de Trump

2 minutos

Miami (EE.UU.), 20 mar (EFE).- El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo este jueves que el Congreso de Estados Unidos debería restringir la jurisdicción de los tribunales federales en casos que afecten a ciertas políticas ejecutivas del presidente Donald Trump y criticó a los legisladores de su partido por no apoyar a la Casa Blanca con cambios urgentes.

DeSantis criticó la que llamó interferencia judicial en la agenda de Trump y señaló que el Congreso tiene la autoridad para evitar estas decisiones.

«La obstrucción de la agenda del presidente Trump por parte de jueces de la ‘resistencia’ era predecible. ¿Por qué no se presentaron proyectos de ley para restringir la jurisdicción al inicio de este Congreso?», cuestionó DeSantis en una mesa redonda sobre seguridad fronteriza este jueves en el New College of Florida, en Sarasota, en la costa oeste del estado.

El republicano, acompañado por el zar fronterizo de EE.UU., Tom Homan, planteó varios «obstáculos» que enfrenta la Casa Blanca para sacar adelante su agenda.

Subrayó que el Congreso posee la capacidad de impedir que los tribunales federales dicten fallos sobre políticas clave del presidente, argumentando que esta medida es esencial para evitar lo que considera un uso indebido del sistema judicial para frenar iniciativas conservadoras.

«Ninguno de estos tribunales existe aparte de la Corte Suprema; ninguno de los otros tribunales (federales) existe como un derecho constitucional; su creación y posterior jurisdicción son puramente discrecionales del Congreso», afirmó el gobernador floridano.

El republicano también cargó contra los congresistas republicanos por la falta de apoyo a la Casa Blanca. «Veo al presidente haciendo cosas realmente transformadoras, pero no veo la misma energía en el Congreso».

Calificó la actuación de los congresistas como teatro político. «No los veo trabajando para aprovechar el momento y comprender que esto es diferente, que realmente tenemos la oportunidad de hacer cambios importantes».

En un tono de advertencia, el gobernador republicano promovió nuevamente la propuesta de establecer límite de tiempo para que los congresistas puedan reelegirse. EFE

amv/ims/ad