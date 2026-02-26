Desaparece otra candidata al Congreso colombiano en el convulso departamento del Cauca

2 minutos

Bogotá, 26 feb (EFE).- La política colombiana Ana Guetio, candidata a la Cámara de Representantes por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz del departamento del Cauca (suroeste), se encuentra desaparecida desde la noche del miércoles, denunció este jueves su equipo de campaña.

Esta es la segunda desaparición esta semana de un candidato a las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo, después de que ayer se informara del caso de Andrés Vásquez, candidato al Senado por el Partido Conservador, cuyo rastro se perdió en el departamento del Cesar (noreste).

Según un comunicado divulgado por el equipo de comunicaciones de Guetio, la dirigente llevaba a cabo actividades públicas relacionadas con el cierre de su campaña política en los departamentos de Nariño y Cauca.

De acuerdo con la información, hacia las 6:30 de la tarde del 25 de febrero la candidata llegó a la aldea de Pandiguando, en el municipio de El Tambo (Cauca), un territorio afectado por la presencia de grupos armados ilegales, donde sostuvo un encuentro ciudadano con habitantes de la zona.

«La última comunicación se registró a las 8:40 de la noche. Desde ese momento se perdió todo rastro de ella, cuando se dirigía hacia el municipio de Morales, también en el Cauca», señaló el equipo de campaña.

Guetio es candidata por una de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, creadas tras el acuerdo firmado en 2016 entre el Estado y la antigua guerrilla de las FARC, que otorgó escaños en la Cámara de Representantes a víctimas del conflicto armado de regiones especialmente afectadas por la violencia.

En el caso del candidato al Senado, el Partido Conservador dijo ayer que su desaparición ocurrió cuando se movilizaba entre las localidades de Pelaya y Aguachica para asistir a una reunión y, aunque las autoridades hallaron su vehículo y pertenencias en la carretera, no hay rastro del aspirante.

El Partido Conservador pidió al Gobierno reforzar la protección y seguridad de los candidatos que en diez días participarán en las elecciones legislativas para el periodo 2026-2030.

Por otro lado, las presidenciales tendrán lugar el próximo 31 de mayo en primera vuelta, con una segunda, si es necesaria, el 21 de junio.

A comienzos de mes, la ONG Misión de Observación Electoral (MOE) advirtió que 171 municipios del país presentan algún nivel de riesgo por violencia y posibles irregularidades.

El pasado 10 de febrero, la senadora indígena Aída Quilcué, que busca la reelección, fue secuestrada en el Cauca por un grupo armado que la liberó horas después. EFE

pc/joc/rml