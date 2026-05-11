Desaparecen al menos 35 pescadores tras bombardeos de Chad contra yihadistas nigerianos

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Lagos, 11 may (EFE).- Al menos 35 pescadores han desaparecido tras los bombardeos efectuados en los últimos días por el Ejército chadiano contra yihadistas de la vecina Nigeria en el lago Chad, informaron este lunes a EFE fuentes próximas a las Fuerzas Armadas de Nigeria que temen que esas personas hayan podido fallecer.

«Puedo confirmar que decenas de pescadores, al menos 35, que faenaban en el lago Chad están desaparecidos tras los continuos ataques aéreos del Ejército chadiano contra (el grupo yihadista) Boko Haram», declaró a EFE por teléfono Mohammed Goni, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Civil (CJTF, en inglés), milicia que colabora con el Ejército nigeriano en la lucha antiterrorista.

«Nos enteramos por los pescadores de que el ataque comenzó el viernes y que los desaparecidos podrían haberse ahogado tras los ataques aéreos. Se teme que hayan muerto», subrayó Goni.

Goni afirmó que Chad efectuó los bombardeos contra las islas, incluida la Shuwa, tras los recientes ataques contra sus tropas en la zona del lago, situado en la frontera entre Chad, Níger, Nigeria y Camerún.

«Los pescadores -añadió- quedaron atrapados en medio de los ataques porque los yihadistas siempre los acompañan para llevarlos a zonas remotas del lago a pescar y cobrarles impuestos. Boko Haram controla esa zona, desde donde lanza ataques frecuentes contra tropas nigerianas y chadianas. Quiero creer que se trató de daños colaterales».

El comandante de la CJFT afirmó que las víctimas procedían principalmente de Doron Baga Taraba, en la zona nigeriana del lago Chad.

Un alto oficial del Ejército de Nigeria, que pidió el anonimato, confirmó el ataque a EFE, pero no la muerte de los pescadores.

«Nuestros aliados, el Ejército chadiano, lanzaron una serie de ataques aéreos contra elementos terroristas en el lago Chad. Muchos terroristas murieron. No tengo información sobre la muerte de los pescadores», declaró esa fuente militar, sin dar más detalles.

Desde hace meses, la región del Lago Chad es blanco habitual de ataques yihadistas, donde la población civil que se desplaza a los campos, los mercados o a pescar cerca del lago suele ser atacada con frecuencia, pese al despliegue de fuerzas de seguridad en la zona.

El lago es una extensión de agua salpicada de islotes que sirven de escondrijo a los grupos yihadistas como Boko Haram y su escisión, el Estado Islámico en la provincia de África Occidental (ISWAP).

Boko Haram e ISWAP han matado a más de 35.000 personas y han causado unos 2,7 millones de desplazados internos, sobre todo en Nigeria, pero también en países vecinos como Chad, Camerún y Níger, según Naciones Unidas. EFE

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