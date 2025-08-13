Desarticulan red que creaba perfiles falsos con IA para estafar a Uber en Río de Janeiro

São Paulo, 13 ago (EFE).- La Policía Civil de Río de Janeiro inició una operación este miércoles para desarticular un grupo que utilizaba inteligencia artificial para crear perfiles falsos de conductores y pasajeros en la app de transporte Uber, y así obtener ganancias por viajes que nunca se realizaron.

Si bien el comunicado oficial de las fuerzas de seguridad no aclara cual fue la app perjudicada, medios brasileños detallan que se trata de Uber.

De acuerdo con las investigaciones de la operación, que fue titulada como «Ruta Falsa», bajo esta modalidad se crearon cerca de 480 cuentas y se identificaron casi 2.000 viajes fraudulentos, que generaron un prejuicio de 114.000 reales (aproximadamente 21.000 dólares) a Uber.

La Policía identificó que las cuentas de conductores habían defraudado el sistema de verificación de identidad de la app, utilizando fotos manipuladas digitalmente con herramientas de IA e imágenes físicas de otras personas superpuestas sobre la cara de los propios criminales.

Estos pasajeros fraudulentos añadían múltiples paradas en el trayecto con el fin de encarecer el viaje y ese monto adicional quedaba pendiente en la cuenta, haciendo que sea la misma empresa de transporte la encargada de cubrir ese costo extra, que era transferido en el momento a la cuenta del falso conductor.

En la mayoría de los casos, el usuario perteneciente al pasajero deudor era abandonado y quedaba posteriormente inactivo. EFE

