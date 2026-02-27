Desempleo en Alemania se mantiene en febrero por encima de 3 millones a falta de impulsos

1 minuto

Berlín, 27 feb (EFE).- El desempleo en Alemania retrocedió en febrero en 15.000 personas respecto a enero, lo que situó el número de parados en 3.070.00 y el índice de desocupación en el 6,5 %, una décima menos que en el mes anterior, en el que se registró con 3.085.000 parados la cifra más elevada de desocupación desde 2014.

Corregidos los efectos estacionales, el número de desempleados apenas varió respecto al mes anterior, con sólo mil personas más sin trabajo, según los datos difundidos este viernes por la Agencia Federal de Empleo (BA).

Respecto a febrero de 2025 la cifra de personas sin empleo creció en 81.000 y la tasa de desempleo avanzó una décima.

«El mercado laboral no termina de recuperar impulso ni siquiera al final de la pausa invernal. El desempleo apenas varía y se mantiene por encima de los 3 millones», declaró la presidenta de la BA, Andrea Nahles.

El subempleo, que también tiene en cuenta la política laboral y la incapacidad laboral a corto plazo y ofrece así una panorámica más completa, retrocedió en febrero en términos desestacionalizados en 3.000 personas respecto al mes pasado, hasta los 3.724.000, lo que equivale a 4.000 menos que hace un año.

En febrero, 1.111.000 personas cobraron subsidio de desempleo, 76.000 más que hace un año, y 3.822.000 personas -un 7,0 % de la población activa- percibieron la prestación social básica para demandantes de empleo, 149.000 menos. EFE

egw/jgb