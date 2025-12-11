Desmantelan en Italia una red internacional de estafas que afectó al Duomo de Florencia

Roma, 11 dic (EFE).- La policía italiana ha desarticulado una red internacional de facturas falsas y blanqueo de capitales que, en seis meses, habría movido ilegalmente unos 30 millones de euros y en la que figura como afectada la Ópera de Santa María del Fiore, gestora de la catedral de Florencia (centro).

La investigación, coordinada por la Fiscalía de Brescia, se ha saldado este jueves con nueve detenciones en provincias del norte de Italia, mientras que un décimo sospechoso permanece en busca y captura, según informan este jueves medios italianos.

El caso comenzó a investigarse en marzo, cuando el complejo florentino denunció un fraude informático, al haber sido inducido a pagar aproximadamente 1,4 millones de euros a una cuenta bancaria ficticia en el marco de una obra de restauración, afirmó la institución en una nota.

Ese episodio permitió destapar la red, que, según los investigadores, utilizaba un esquema ya consolidado para ofrecer a empresarios “la posibilidad de obtener importantes sumas de dinero en efectivo” mediante la emisión de facturas por operaciones inexistentes.

De acuerdo con la fiscalía, el epicentro de la operación estaba en un apartamento de Milán (norte), considerado “un verdadero centro de almacenamiento de dinero en efectivo”.

Allí operaban dos hermanos italianos que actuaban como intermediarios entre empresarios italianos y albaneses y ciudadanos chinos residentes en Milán, Vicenza y Prato, encargados de devolver el dinero en metálico a cambio de comisiones de entre el 2% y el 7%.

Las pesquisas han identificado cuentas bancarias en China, Luxemburgo, Polonia, Alemania, España, Lituania, Nigeria y Croacia.

En el operativo se han incautado más de 500.000 euros en efectivo, que se suman a los 200.000 euros confiscados en septiembre a una pareja de origen chino.

En total se han realizado 21 registros a empresas y particulares vinculados al circuito de facturación falsa y blanqueo. EFE

