Despliegan una vasta operación de búsqueda de dos soldados de EEUU desaparecidos en Marruecos

afp_tickers

1 minuto

Dos soldados estadounidenses que desaparecieron a última del sábado mientras participaban en un entrenamiento en el sur de Marruecos fueron vistos por última vez cerca de unos acantilados y podrían haber caído al océano, informó a la AFP un funcionario de defensa de Estados Unidos.

Fuerzas estadounidenses, marroquíes y aliadas pusieron en marcha una vasta operación de búsqueda por tierra, mar y aire en el Área de Entrenamiento de Cap Draa, después de que los militares desaparecieran, según informaron ambos ejércitos.

La búsqueda proseguía poco antes de las 20H00 GMT del domingo, indicó a la AFP el funcionario estadounidense.

«Puedo confirmar que este incidente no está relacionado con el terrorismo, sino que parece tratarse de un accidente», señaló.

«Los informes iniciales sugieren que los dos soldados podrían haber caído al océano», añadió la fuente.

El Wall Street Journal informó que, según las autoridades, los dos militares desaparecidos salieron de excursión una vez concluido el entrenamiento.

La AFP no ha podido confirmar esta versión de forma independiente.

CBS News informó por su lado que uno de sus periodistas escuchó helicópteros «durante toda la noche» y hasta bien entrado el domingo, después de que un «recuento de personal en toda la base» revelara la ausencia de los dos militares.

El funcionario de defensa estadounidense precisó que en la búsqueda participaban varios helicópteros, embarcaciones, drones, alpinistas y buzos.

pnb/mlm/dg/vel