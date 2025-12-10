Destituyen al mexicano Ignacio Hierro como director deportivo de selecciones de Costa Rica

San José, 10 dic (EFE).- La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) destituyó este miércoles al mexicano Ignacio Hierro como director deportivo de las selecciones nacionales, unas semanas después de que se consumara la eliminación del combinado tico del Mundial de 2026.

«La FCRF informa que el Comité Ejecutivo en sesión de este miércoles 10 de diciembre, ha tomado la decisión de concluir la relación laboral con el señor Ignacio Hierro a partir del día de hoy», indica un escueto comunicado en el que la federación también agradeció al mexicano por «el trabajo desempeñado».

Hierro asumió el cargo en enero pasado luego de un paso por el Sporting de la primera división costarricense como director deportivo.

El día del anuncio de su contratación, la FCRF indicó en su página web que Hierro tenía la misión de «construir una línea clara de trabajo que potencie el talento costarricense con las exigencias del fútbol mundial».

Tras la eliminación de Costa Rica del Mundial de 2026 en noviembre pasado, los medios locales enfatizaron sus críticas hacia Hierro como uno de los principales responsables del fracaso, especialmente por la contratación del también mexicano Miguel Herrera como seleccionador.

La FCRF también prescindió de los servicios de Herrera unos días después de la eliminación

Costa Rica terminó en el tercer lugar de su grupo en la eliminatoria por detrás de Haití, que obtuvo el boleto al Mundial, y de Honduras que quedó fuera; y solo por encima de Nicaragua, que finalizó último.

La selección de Costa Rica ha disputado 6 mundiales en su historia, los últimos 3 de forma consecutiva. EFE

