Detenida la exjefa diplomática de la UE Federica Mogherini por presunto fraude

La exjefa de la diplomacia de la Unión Europea, la italiana Federica Mogherini, fue detenida este martes en Bélgica como parte de una investigación sobre un presunto fraude en el uso de fondos europeos, indicó a AFP una fuente cercana al caso.

Mogherini, de 52 años, desempeñó el cargo de jefe de la diplomacia comunitaria de 2014 a 2019, y dirige actualmente el Colegio de Europa en Brujas, una prestigiosa institución que forma a numerosos funcionarios europeos.

La investigación busca esclarecer las sospechas de favoritismo en la adjudicación a este centro de un programa de formación por parte del servicio diplomático de la UE, del que ella fue jefa.

Otras dos personas, entre ellas un alto responsable de la Comisión, el brazo ejecutivo de la UE, fueron detenidas en Bruselas este martes en el marco de esas investigaciones, indicó la fuente, confirmando una información del diario belga L’Echo.

Los investigadores, concretamente, tratan de determinar si «el Colegio de Europa o sus representantes fueron informados con antelación de los criterios de selección», en el marco del procedimiento de adjudicación lanzado por el servicio diplomático de la UE para este programa de formación, según la fiscalía europea.

La selección mediante licitación se remonta al periodo 2021-2022, y los delitos imputados son potencialmente «fraude en la adjudicación de contratos públicos, corrupción, conflicto de intereses y violación del secreto profesional», precisó.

La fiscalía europea, creada oficialmente en 2021, es un órgano independiente de la UE encargado de luchar contra el fraude a los fondos de la Unión y cualquier otra infracción que afecte a sus intereses financieros (corrupción, blanqueo de capitales, fraude transfronterizo en materia de IVA).

– Inmunidades –

Esta instancia supranacional se encarga de investigar, pero también de perseguir y llevar ante la justicia a los autores de tales infracciones, un poder sin precedentes del que no disponía la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

Mogherini, antigua ministra de Relaciones Exteriores italiana, asumió la dirección de la diplomacia de la Unión Europea en 2014 y ha sido la cara visible de la UE en el extranjero durante los cinco años del mandato de Jean-Claude Juncker como presidente de la Comisión.

En particular, dirigió en nombre de la UE las delicadas negociaciones sobre el programa nuclear de Irán. Fue sustituida en el cargo de alta representante por el español Josep Borrell, antes de que el puesto recayera en diciembre de 2024 en la estonia Kaja Kallas.

En septiembre de 2020, Mogherini fue nombrada rectora del Colegio de Europa, y la página web de la institución menciona que desde agosto de 2022 también dirige la Academia Diplomática de la UE, el programa que se encuentra en el centro de la investigación de la fiscalía europea.

La policía belga llevó a cabo el martes una serie de registros en la sede del servicio de la diplomacia de la UE, así como en los domicilios de los sospechosos en Bruselas y varios edificios del Colegio de Europa en Brujas.

Antes de esta operación policial, la fiscalía europea había solicitado el levantamiento de la inmunidad de varios sospechosos, lo que le fue concedido, según destacó el organismo, sin mencionar nombres ni cargos.

