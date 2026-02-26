Detenida la opositora y exaspirante a la Presidencia de Rusia Yekaterina Duntsova

Moscú, 26 feb (EFE).- La opositora y exaspirante al Kremlin Yekaterina Duntsova ha sido detenida en un acto dedicado a presos políticos, informó este jueves el partido Rassvet (El Amanecer), fundado por la política.

Según un mensaje de Rassvet, publicado en Telegram, Duntsova fue detenida durante un evento en Tver, en el que los presentes escribían cartas a presos políticos.

«A Yekaterina se la llevaron a la comisaría central para prestar declaraciones. El resto de los participantes no fueron detenidos», señala el mensaje.

Hace dos años el Ministerio de Justicia de Rusia declaró a Duntsova, la única mujer que aspiraba a participar como candidata en las elecciones presidenciales de 2024, como «agente extranjero».

Según las autoridades, Duntsova «difundió información falsa destinada a crear una imagen negativa de la Federación de Rusia».

La política también se pronunciaba «contra la operación militar especial en Ucrania», indicó el Ministerio de Justicia, que se negó en noviembre de 2024 a registrar el partido Rassvet, a pesar de lo cual sus seguidores continuaron reuniéndose.

La Comisión Electoral Central de Rusia no inscribió a Duntsova como candidata a las elecciones de marzo de 2024, lo que le impidió recolectar las firmas necesarias para concurrir en las presidenciales. EFE

