Detenido el director de empresa rusa que fabrica misiles balísticos Sarmat

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Moscú, 4 may (EFE).- Las fuerzas de seguridad rusas detuvieron al director de la empresa Krasmash, fabricante de misiles balísticos intercontinentales, informaron este lunes medios locales.

El director de la fabrica, Alexander Gavrílov, fue detenido bajo sospecha de haber aceptado un soborno por valor de tres millones de rublos (40.000 dólares), informó el medio regional de Krasnoyarsk (Siberia), NGS24.ru

El diputado local Iván Petrov confirmó la detención del empresario, que se encuentra al frente de la compañía desde 2018.

Según RIA Nóvosti, Gavrílov se encuentra detenido preventivamente desde finales de abril acusado de malversación de fondos.

Las fuerzas de seguridad rusas no han emitido comentarios al respecto y el Comité de Instrucción señala que no dispone de información sobre dicha cuestión.

Krasmash, sancionada por la Unión Europea, fabrica en serie sistemas de misiles estratégicos Sarmat. EEF

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