Detenido en Alemania el sospechoso del asesinato de una turista estadounidense en 1994

Berlín, 25 feb (EFE).- Más de treinta años después del asesinato de la turista estadounidense Amy Lopez en Coblenza, en el oeste de Alemania, ha sido detenido un hombre de 81 años como sospechoso, según informó este miércoles en una rueda de prensa la fiscalía de esa ciudad.

Los hechos ocurrieron el 26 de septiembre de 1994, cuando un grupo de niños encontró el cuerpo de la joven, de 24 años, debajo del camino que subía al castillo de Ehrenbreitstein.

«La víctima estaba en gran parte desvestida y presentaba graves heridas en la cabeza, varias lesiones de cuchillo en el torso en signos de estrangulamiento», recordó la fiscalía en un comunicado.

Hasta ahora no había sido posible resolver lo que se había convertido en un ‘cold case’ (caso sin esperanzas de resolución), aunque durante años las autoridades alemanas habían apelado al público en busca de indicios.

Sin embargo, gracias a los avances tecnológicos en materia de análisis de ADN, esta semana ha sido detenido un hombre alemán de 81 años en una residencia de ancianos en las cercanías de Coblenza.

El sospechoso cuenta con antecedentes penales y ha cumplido varias condenas. En concreto, ya en 1999 fue condenado por un delito sexual contra una adolescente de 16 años.

Se presume que en el caso de la turista actuó por una motivación sexual, según los investigadores, Estos señalaron que se ha podido corroborar que los rastros de ADN hallados en el cuerpo de la víctima coinciden con la huella genética del sospechoso.

«Este asesinato sexual de la turista estadounidense Amy Lopez ocurrió hace mucho tiempo, pero el caso ha quedado grabado en el recuerdo de la gente de la región y más allá», dijo el fiscal jefe de Coblenza, Mario Mannweiler, en la rueda de prensa.

Un caso así es «como una herida abierta que nunca se cura», subrayó.

Según Mannweiler, el detenido no se ha manifestado todavía sobre los hechos, que no ha confesado ni desmentido, pero pese a su edad está mental y físicamente sano, por lo que se espera que pueda ser juzgado. EFE

