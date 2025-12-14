Detenido sospechoso de mortal tiroteo en universidad de EEUU

La policía detuvo a una persona el domingo en relación con el tiroteo en la Universidad de Brown que dejó dos muertos y nueve heridos el sábado, el último de una larga serie de ataques a centros de estudios en Estados Unidos.

Un hombre armado abrió fuego el sábado en la prestigiosa universidad ubicada en Providence, Rhode Island, en un edificio donde estudiantes presentaban sus exámenes, lo que llevó a una orden de confinamiento y horas de búsqueda del sospechoso.

Brett Smiley, alcalde de Providence, dijo en una conferencia de prensa que las medidas de confinamiento impuestas en la Universidad se levantarían «con efecto inmediato», tras anunciar el arresto del sospechoso.

Hablando junto al alcalde en una rueda de prensa, el coronel de policía Oscar Pérez dijo que por el momento, las fuerzas del orden «no están» buscando a nadie más en relación con el ataque. La persona detenida ronda los veinte años, apuntó.

De los nueve heridos, uno está en condición crítica, siete estables y uno ya fue dado de alta, refirió Smiley.

Joseph Oduro, asistente docente que se encontraba en el aula cuando ocurrió el tiroteo, relató la escena a CNN.

«Estaba de pie en el aula, y él entró por detrás, así que nos miramos. En cuanto ocurrió, miré a mis alumnos y les hice un gesto para que pasaran al frente del aula. Luego, simplemente me agaché», dijo.

El tirador «entró, apuntó con su arma y gritó algo», explicó Oduro. «No sé qué dijo, y ninguno de los otros estudiantes sabe qué dijo, y entonces empezó a disparar».

La policía difundió 10 segundos de video del sospechoso caminando a paso rápido por una calle desierta. Es visto de espaldas después de abrir fuego dentro de un aula en la planta baja. Tras el ataque, el presunto autor de los disparos sale del edificio vestido con ropa oscura.

Testigos señalaron que también llevaba una máscara de camuflaje gris.

«Es impactante y tremendamente triste. Conozco a los estudiantes de aquí, muchos de los cuales estuvieron refugiándose durante muchas, muchas horas anoche», dijo Smiley más tarde en CNN. «Todos están increíblemente conmocionados».

Los exámenes finales programados para el domingo fueron pospuestos, según informaron las autoridades universitarias.

– Tiroteo masivo –

La presidenta de la Universidad de Brown, Christina Paxson, confirmó en una carta a la comunidad universitaria que todas las víctimas son estudiantes.

Este el más reciente tiroteo masivo en un país donde los intentos de restringir el acceso a armas de fuego enfrentan un bloqueo político.

«Esto no debería ser normal», dijo Smiley en CNN. «No debería ser el caso que cada comunidad tenga que prepararse para que algo así ocurra. Y desde luego nunca pensé que sucedería en Providence, aunque estábamos bien preparados para ello».

Según el Archivo de Violencia con Armas, que define un tiroteo masivo como un evento en el que cuatro o más personas resultan heridas por disparos, se han registrado más de 300 tiroteos masivos en Estados Unidos desde principios de año.

Durante un evento en la Casa Blanca este domingo, el presidente Donald Trump se refirió brevemente al tiroteo en Brown.

«Gran universidad… realmente una de las mejores de cualquier parte del mundo», dijo el presidente en alusión a Brown.

«A los nueve heridos, recupérense pronto, y a las familias de esos dos que ya no están con nosotros, les expreso mi sentido pésame y mis respetos desde Estados Unidos de América».

Esta prestigiosa universidad de la Ivy League está ubicada cerca de Boston y tiene alrededor de 11.000 estudiantes.

– Armas de fuego en EEUU –

Con más armas de fuego en circulación que número de habitantes, Estados Unidos presenta la tasa de mortalidad por armas más alta de todos los países desarrollados.

Las matanzas son un flagelo recurrente que los sucesivos gobiernos no han logrado contener hasta ahora, ya que muchos estadounidenses siguen muy apegados al porte de armas, garantizado por la Constitución.

En 2024, más de 16.000 personas, sin contar los suicidios, murieron por arma de fuego en Estados Unidos, según la ONG Gun Violence Archive.

El tiroteo escolar más mortífero en la historia de Estados Unidos tuvo lugar en Virginia Tech el 16 de abril de 2007, cuando un estudiante mató a 32 personas e hirió a otras 17 antes de quitarse la vida.

