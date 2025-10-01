Detenido un dirigente opositor georgiano por llamar a dar un golpe de Estado

1 minuto

Tiflis, 1 oct (EFE).- El Servicio de Seguridad del Estado (SSE) de Georgia detuvo este miércoles a Zviad Kuprava, diputado de la asamblea legislativa de Tiflis y uno de los dirigentes del opositor Movimiento Nacional Unido (MNU), acusado de llamar a dar un golpe de Estado durante los comicios municipales del próximo sábado.

Kuprava publicó en las redes sociales un vídeo en el que «llama a los ciudadanos a sabotear los comicios y dar un golpe de Estado», dijo en rueda de prensa el subdirector del SEE, Lasha Magradze.

El opositor denunció que las elecciones municipales, que tendrán lugar todo el país, son una «operación especial rusa» y anunció que grupos de opositores intentarán frustrarlas.

En el vídeo, asegura que si la oposición consigue que no se vote en un solo colegio electoral, se producirá un «efecto dominó», que hará caer el Gobierno de Sueño Georgiano, la formación fundada por el multimillonario Bidzina Ivanashvili.

El MNU, la mayor formación opositora del país, fundada por expresidente Mijaíl Saakashvili, quien actualmente cumple una larga pena de prisión, no reconoce la legitimidad de las elecciones parlamentarias de hace un año ni la del Gobierno emanado de ellas. EFE

