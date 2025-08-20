The Swiss voice in the world since 1935

Detenido un hombre por incendiar y martillear un mostrador del aeropuerto de Milán

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Roma, 20 ago (EFE).- Un hombre ha sido este miércoles detenido tras incendiar una parte de los mostradores de facturación del aeropuerto de la ciudad italiana de Milán (norte) y emprenderla a martillazos con los monitores por motivos aún desconocidos.

El suceso tuvo lugar en la zona de salidas de la Terminal 1 del aeropuerto internacional de Milán Malpensa, según informan los medios locales.

Un hombre accedió a la parte de los mostradores de facturación y arrojó un líquido inflamable que prendió, causando un incendio.

Después, la emprendió a martillazos con los mostradores y algunos monitores del aeropuerto.

Los hechos no han causado heridos, el incendio fue rápidamente apagado por los bomberos y el sujeto fue inmediatamente detenido por la Policía del aeropuerto.

Además, aunque esa parte de la terminal de Malpensa tuvo que ser evacuada momentáneamente para garantizar la seguridad de los pasajeros, el suceso no incidió en el tráfico aéreo del aeropuerto.

El detenido es un hombre de 26 años nacido en Mali pero residente en Italia gracias a un permiso de protección internacional válido hasta 2027 y sin antecedentes penales, informa ‘Il corriere della Sera’. EFE

gsm/alf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
13 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
16 Me gusta
12 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR