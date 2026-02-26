Detenidos activistas de Greenpeace en protesta por reforma de ley argentina de glaciares

Buenos Aires, 26 feb (EFE).- Una docena de ambientalistas de Greenpeace fueron detenidos este jueves tras ingresar a la escalinata de acceso al Congreso argentino en protesta contra el proyecto de reforma de la ley de glaciares, impulsado por el Gobierno del presidente Javier Milei y que en unas horas se debatirá en el Senado.

Fuentes de Greenpeace confirmaron a EFE la detención de al menos doce personas, quienes habían saltado la reja de que protege la sede del Legislativo para realizar una protesta simbólica en la explanada de acceso al edificio histórico.

Allí instalaron inodoros y un cartel con la frase: “Senadores: no se caguen en el agua”.

La protesta se produjo horas antes del inicio de la sesión prevista en la Cámara Alta para tratar modificaciones a la ley de glaciares, vigente desde 2010 y pionera en Latinoamérica. Esas modificaciones prevén reducir presupuestos para la protección de los glaciares y de las zonas periglaciales, considerados reservas estratégicas de agua dulce.

La Policía Federal utilizó gas pimienta para dispersar la manifestación y se llevaron a los manifestantes.

En medio del operativo también fue detenido un camarógrafo del canal de televisión A24, identificado como Facundo Tedeschini, quien estaba cubriendo los hechos. En imágenes difundidas por los medios observa que resultó con lesiones en el rostro.

Las detenciones fueron realizadas bajo la figura de “averiguación de delito”, indicaron fuentes policiales.

Desde Greenpeace calificaron la acción como “directa y pacífica” y advirtieron que la reforma legislativa podría debilitar la protección de las fuentes de agua del país.

“Lo que los senadores decidirán hoy es si protegen las fuentes de agua de Argentina o abren la puerta a intervenir zonas que la ley vigente protege”, afirmó Diego Salas, director de programas de la organización, a través de un comunicado.

El proyecto de ley, remitido al Congreso a finales del año pasado, otorga a las provincias la potestad de determinar las zonas periglaciales (cercanas a los glaciares) donde se permitan las actividades mineras.

El Gobierno alega que la modificación a esta legislación es necesaria para contribuir al desarrollo económico del país a través del impulso a la minería. EFE

