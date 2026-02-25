Detenidos en Polonia seis sospechosos de intentar enviar a Rusia componentes para drones

2 minutos

Cracovia (Polonia), 25 feb (EFE). – Cuatro bielorrusos y dos polacos han sido detenidos bajo la sospecha de que intentaban introducir en Rusia equipos sujetos a sanciones que se podrían usar para fabricar componentes de drones bélicos, según informó este miércoles la Fiscalía Nacional polaca.

En un comunicado, la portavoz Katarzyna Calów-Jaszewska explicó que los seis individuos fueron arrestados el 18 de febrero de 2026 en varias redadas coordinadas por la Agencia de Seguridad Interna (ABW) y la propia Fiscalía Nacional.

Los sospechosos supuestamente intentaban transportar a Bielorrusia un dispositivo usado para automatizar la producción de circuitos integrados, un elemento clave en el ensamblaje de drones de combate, con el fin de hacerlo llegar a Rusia.

Las autoridades polacas creen que la maquinaria que trataban de enviar los detenidos era un elemento «esencial» en la fabricación en masa de drones con carga explosiva.

El envío de contrabando fue detectado por el servicio aduanero, que frustró el envío, y «evitó la entrega de potenciales suministros a tropas rusas en Ucrania», según el comunicado.

En los registros posteriores a las detenciones se encontraron alrededor de 90.000 euros en metálico que estaban en poder de los acusados.

Según la ley polaca de abril de 2022 contra el apoyo a la agresión rusa en Ucrania, los acusados se enfrentan a unas penas de al menos tres años de prisión por exportar equipamiento estratégico prohibido.

Polonia, como miembro de la Unión Europea (UE), prohíbe estrictamente la exportación a Rusia de cualquier material o tecnología que pueda usarse en drones militares, gracias a una ley aprobada en 2022, tras la invasión de Ucrania.

Tres de los acusados están en detención preventiva por riesgo de fuga o amenaza y los otros tres en libertad bajo fianza con prohibición de salida y bajo supervisión policial. EFE

mag/cph/psh