Detienen a 19 sospechosos de estafar a 700 personas con falsas visas de trabajo de EE.UU.

Bogotá, 5 dic (EFE).- Una operación internacional detuvo en Estados Unidos, El Salvador, Ecuador, Nicaragua y Colombia a 19 integrantes de una red criminal que estafó en 15 países a más de 700 personas con visas estadounidenses de trabajo falsas, informó este viernes la Fiscalía colombiana.

«En esta acción los diferentes organismos de policía y las respectivas fiscalías permitieron la captura de 19 personas señaladas de coordinarse para estafar a ciudadanos, principalmente centroamericanos, interesados en obtener visas de los Estados Unidos», afirmó la delegada para las finanzas criminales de la Fiscalía colombiana, Aura Liliana Trujillo, en una rueda de prensa.

La funcionaria explicó que los detenidos se hacían pasar por funcionarios de agencias estadounidenses y les hicieron creer a las víctimas que estaban participando en un proceso para obtener las visas de trabajos para ser contratados en actividades como hostelería, construcción y jardinería.

En el caso de Colombia, la delegada para las finanzas criminales de la Fiscalía señaló que encontraron que en Medellín tenían «toda la infraestructura necesaria para la falsificación de estos documentos, tales como una prensa manual de hierro con el sello del Departamento de Estado de los Estados Unidos».

La banda usaba identificaciones gubernamentales falsas, incluidas tarjetas de seguridad social y residencias permanentes en EE.UU.

Las víctimas debían transferir entre 50.000 y 90.000 dólares en Miami, Houston, Boston y Chicago a supuestos funcionarios estadounidenses que les iban a ayudar a asignar las citas para las visas y obtener el documento.

De esta forma, la red estafó a 700 personas de 15 países de Suramérica y el Caribe y obtuvo, al menos, 2,5 millones de dólares.

En Colombia fueron detenidos Danna Pamela Porras Marín, Andrés Giraldo Ospina y Edwin Alberto Correa David, requeridos en extradición por la Corte del Distrito Sur de Florida por cargos relacionados con fraude electrónico, lavado de dinero, fraude de visas, fraude de identidad y fraude en la contratación de mano de obra extranjera. EFE

